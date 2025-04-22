كنز صحي على سفرتك.. فاكهة تحارب الالتهابات والشيخوخة وتخفض ضغط الدم

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بريطانيون أن الرمان قد يسهم في مكافحة الالتهابات وارتفاع ضغط الدم، خاصة مع التقدم في السن.

وأشارت الدراسة أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما قد يكون الرمان مفيدا لهم بشكل خاص، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال الباحثون: "الرمان يمكن أن يخفض مستويات الالتهاب وضغط الدم، الذي قد يكون مرتفعا لدى كبار السن ذوي الوزن الطبيعي ومن يعانون من زيادة الوزن على حد سواء".

وفي الدراسة، قسم 86 مشاركا إلى مجموعتين، ولاحظ الباحثون أن أولئك الذين تناولوا الرمان يوميا شهدوا انخفاضا ملحوظا في مستوى الالتهابات وضغط الدم والشيخوخة.

ولاحظ الباحثون أيضا أن هذه الفاكهة غنية بالبوليفينولات، مما يسهم في الوقاي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتتمتع أيضا بخصائص مضادة للشيخوخة والأكسدة والالتهابات، مما يساعد على منع تلف الخلايا وتقويتها ضد التآكل والتلف الطبيعي، وبطء عملية الشيخوخة.

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