إعلان

"السياحة" تُحذر شركات الحج البري 2026 وتُحدد آخر موعد لدخول السعودية

كتب : محمد أبو بكر

04:26 م 05/05/2026

الحج البري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابًا دوريًا عاجلًا رقم (67) لسنة 2026، موجَّهًا إلى الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج البري، شددت خلاله على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لموسم الحج لعام 1447هـ.

وأوضحت غرفة السياحة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن هذه التعليمات تأتي في إطار التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار، استعدادًا لانطلاق رحلات الحج البري، مع التأكيد على أهمية دقة بيانات الاستعداد المسبق ومتابعة الأتوبيسات على طول خط السير.

السياحة للشركات: ضرورة الانتهاء من مراجعة البرامج

طالبت غرفة السياحة، الشركات، بضرورة الانتهاء من مراجعة البرامج الخاصة بها لدى الإدارة العامة للسياحة الدينية، والتأكد من صحة البيانات المسجلة، والتي تشمل أرقام هواتف السائقين الأساسيين والاحتياطيين، والمشرفين المرافقين، إلى جانب مواعيد الوصول والإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتواريخ السفر والمغادرة.

كما شددت على الالتزام بالمواعيد المحددة لدخول الأراضي السعودية، مؤكدة أن آخر موعد هو 29 ذو القعدة 1447هـ الموافق 16 مايو 2026، مع تطبيق الغرامات على المخالفين بعد هذا التاريخ.

وأشارت إلى ضرورة التواجد بمينائي نويبع والعقبة في رحلتي الذهاب والعودة وفقًا للمواعيد المحددة بتذاكر العبّارات، لضمان انتظام حركة السفر ووصول الحجاج في المواعيد المقررة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحج البري شركات السياحة موسم الحج 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إطلالات جريئة ومثيرة للجدل.. 20 صورة من كواليس حفل Met Gala 2026
زووم

إطلالات جريئة ومثيرة للجدل.. 20 صورة من كواليس حفل Met Gala 2026
"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
رياضة محلية

"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"
أخبار مصر

الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"
خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة
زووم

خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة

هل انتهي اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟.. ترامب يعلق
شئون عربية و دولية

هل انتهي اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟.. ترامب يعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز