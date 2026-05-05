أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابًا دوريًا عاجلًا رقم (67) لسنة 2026، موجَّهًا إلى الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج البري، شددت خلاله على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لموسم الحج لعام 1447هـ.

وأوضحت غرفة السياحة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن هذه التعليمات تأتي في إطار التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار، استعدادًا لانطلاق رحلات الحج البري، مع التأكيد على أهمية دقة بيانات الاستعداد المسبق ومتابعة الأتوبيسات على طول خط السير.

السياحة للشركات: ضرورة الانتهاء من مراجعة البرامج

طالبت غرفة السياحة، الشركات، بضرورة الانتهاء من مراجعة البرامج الخاصة بها لدى الإدارة العامة للسياحة الدينية، والتأكد من صحة البيانات المسجلة، والتي تشمل أرقام هواتف السائقين الأساسيين والاحتياطيين، والمشرفين المرافقين، إلى جانب مواعيد الوصول والإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتواريخ السفر والمغادرة.

كما شددت على الالتزام بالمواعيد المحددة لدخول الأراضي السعودية، مؤكدة أن آخر موعد هو 29 ذو القعدة 1447هـ الموافق 16 مايو 2026، مع تطبيق الغرامات على المخالفين بعد هذا التاريخ.

وأشارت إلى ضرورة التواجد بمينائي نويبع والعقبة في رحلتي الذهاب والعودة وفقًا للمواعيد المحددة بتذاكر العبّارات، لضمان انتظام حركة السفر ووصول الحجاج في المواعيد المقررة.