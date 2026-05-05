ضبط عاطل سرق طالبا بأسلوب "المغافلة" في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

04:17 م 05/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام شخص بسرقة مبلغ مالي من نجلها وأصدقائه بأسلوب "المغافلة" بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة. وبسؤالها، أفادت بأنه أثناء سير نجلها (طالب) مترجلا بأحد الطرق بدائرة القسم، قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة مبلغ مالي منه.

تحديد وضبط المتهم

ومن خلال التحريات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بذات الدائرة، وعُثر بحوزته على جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

اعتراف بالواقعة

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

سرقة الإسكندرية وزارة الداخلية

