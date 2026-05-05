أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، متابعة جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، في إطار تعزيز مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية والارتقاء بالمظهر الحضاري وزيادة المساحات الخضراء.

وأوضحت الوزيرة، بدء تنفيذ أعمال تشجير قطاعات حيوية بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بالتنسيق مع وزارة النقل المصرية ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، بهدف تحسين المشهد الحضاري ورفع كفاءة البيئة بالمحاور الرئيسية.

واستعرضت تقريرًا قدمه الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أشار إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التوسع في المسطحات الخضراء، والتي شملت زراعة 875 شجرة متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها مناطق أمام محطة المعالجة وسلّم مرسيدس ومثلث بعد كوبري المشير.

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تكويد وحصر جميع الأشجار المزروعة ضمن المرحلة الحالية، وربطها بالمنظومة الرقمية للمبادرة، مع المتابعة الدورية لضمان الحفاظ عليها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية.

وشددت على أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية، موضحة أن أعمال التشجير ستتواصل لتشمل مختلف الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وفي سياق متصل، وافقت الوزيرة على زيادة نصيب محافظة الدقهلية من شتلات الأشجار ضمن المرحلة الرابعة للمبادرة، حيث تم توريد 8410 شجرة متنوعة لتلبية احتياجات المحافظة، خاصة في المنشآت التعليمية ومراكز الشباب، بما يسهم في تحسين البيئة وتوفير مناخ صحي للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن الأشجار الموردة شملت أصنافًا متعددة تم اختيارها لتحقيق الاستدامة البيئية، فيما تم البدء في أعمال التوريد بالتنسيق بين الجهات المعنية، مع تجهيز مواقع الزراعة مسبقًا لضمان سرعة التنفيذ والمتابعة الدقيقة لأعمال التشجير.