هذا ما يفعله شرب أكثر من 3 أكواب من الشاي بالقلب والدماغ والسكري - مفاجأة

قلبك ودماغك والسكر في خطر.. ماذا يحدث عند شرب أكثر من 3 أكواب من الشاي؟

كتبت- أسماء مرسي:

تناول الشاي باعتدال يوفر العديد من الفوائد الصحية للجسم، إلا أن الإفراط في شربه يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة القلب والدماغ ومستويات السكر، وفقا لموقعي "healthline" و"medicalnewstoday".

تأثيرات ضارة على القلب:

يحتوي الشاي بطبيعته على الكافيين، وهو منبه معروف بتأثيره على الجهاز العصبي، عند تجاوز الحد المعتدل في تناول الشاي، يشعر بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين لديهم حساسية تجاه الكافيين، بزيادة ملحوظة في معدل ضربات القلب يصاحبها شعور مزعج بالقلق والتوتر.

الدماغ تحت الضغط:

يؤدي الكافيين دورا مهما لصحة الدماغ؛ رغم قدرته على تعزيز اليقظة والانتباه بشكل مؤقت، إلا أن الإفراط في تناوله، خاصة عبر شرب كميات كبيرة من الشاي، ينعكس سلبًا على صحة الدماغ ووظائفه، بالإضافة إلى،

زيادة الشعور بالقلق والتوتر.

كما يعمل الكافيين كمنبه للجهاز العصبي المركزي، وبجرعات عالية، يمكن أن يحفز استجابة "الكر أو الفر" في الجسم، ما يؤدي إلى الشعور بالعصبية واضطراب أنماط النوم.

ارتفاع مستويات السكر

غالبًا ما يُضاف السكر لتحسين مذاق الشاي، ولكن هذه العادة تسبب مضاعفات خطيرة بمستويات السكر في الدم، فإضافة السكر إلى كوب الشاي تؤدي إلى ارتفاع حادا في مستوى السكر في الدم.

أضرار أخرى للإفراط في الشاي:

انخفاض امتصاص الحديد.

ارتجاع المريء.

حرقة المعدة.

الغثيان.

الدوخة.

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