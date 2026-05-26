يوسف الحسيني: نفاد أموال ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى أمر طبيعي

كتب : داليا الظنيني

07:32 م 26/05/2026

زحام ماكينات الصراف الآلي

تحدث الإعلامي يوسف الحسيني، عن ظاهرة التكدس الكبير للمواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وبدء عملية صرف المرتبات.

تهافت المواطنين على الصرف

وقال الحسيني عبر برنامجه التاسعة، المذاع على شاشة قناة المحور، إن المواطنين يتوجهون بكثافة منذ ساعات الصباح الباكر نحو ماكينات الصرف الآلي للحصول على مستحقاتهم المالية تلبية لالتزامات العيد، موجهاً الشكر لله على تيسير الأمور وصرف المرتبات في هذا التوقيت لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أسباب نفاد الكاش من الماكينات

وأضاف مقدم البرنامج أن البعض يصاب بالدهشة عندما يجد الماكينة خالية من النقود، مؤكداً أن هذا الأمر طبيعي ومتوقع تماماً نتيجة الضغط الهائل وعمليات السحب المستمرة، قائلاً: "الـ ATM مش مربوط بماسورة ممتدة للبنك، دي جواها خزنة محددة بمبلغ معين، لو الفلوس اللي فيها خلصت.. الموضوع عادي جداً".

أسبقية السحب وطبيعة عمل الصراف الآلي

وأشار الإعلامي إلى أن عملية السحب تخضع دائماً لمن يأتي أولاً، خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات التي يشهد فيها الطلب على "الكاش" ذروته، مردفاً: "يا سيدي الكريم، أنت عارف وأنا عارف وأي طفل صغير عارف إن المكنة مش متوصلة بماسورة ممتدة للبنك أو أن البنك المركزي تضخ فلوس زي المية كل ما تخلص، دي خزنة ليها سعة معينة، وإذا فضيت فالأمر طبيعي ولا يستدعي أي استغراب".

ماكينات الصرف عيد الأضحى يوسف الحسيني

بالصور- رقص مي عمر ومحمد سامي على أغنية تامر حسني
قضية رشوة "آثار إمبابة" .. ما قرارا الجنايات بشأن محاكمة كبير مفتشي الآثار

وزير التضامن للحجاج: أكثروا من الدعاء لمصر وأهلها

كشف هوية ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.. أسرة كاملة وسائق
أديب عن أزمة الـATM: العيدية والأضاحي والمواصلات في مصر كاش

