أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، خلال حضورهما حفل زفاف ماركو نجل الفنان إدوارد.

رقص محمد سامي ومي عمر

وظهر الثنائي في الفيديو المتداول وهما يرقصان في أجواء رومانسية على أنغام أغنية "أنا ولا عارف أنا مالي" للنجم تامر حسني، وسط تفاعل لافت من الحضور، حيث حصد المقطع انتشارًا واسعًا على مواقع انستجرام وفيسبوك

حفل زفاف ماركو نجل الفنان أدوارد

وشهد حفل الزفاف أجواء احتفالية مميزة، اتسمت بالفخامة والبهجة، إذ حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مشاركة الفنان إدوارد وعائلته فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

كما تميز الحفل بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير الذين حرصوا على تهنئة العروسين والتقاط الصور التذكارية، أبرزهم الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنانة عبير صبري، الفنانة هالة صدقي، الفنانة إلهام شاهين، وغيرهم من النجوم.

