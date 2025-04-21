تقوي قلبك.. هذه الفواكه تحميك من السكتة الدماغية والسرطان

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض أنواع الفواكه أن تعمل على تعزيز صحتك، مع تقليل خطر الإصابة بأمراض قاتلة مثل أمراض القلب والسرطان، لكن هل تعرف ما هي؟.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن تناول نظام غذائي غني بالفواكه يمكن أن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكر من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.

الفواكه والسرطان

يمكن لتناول فواكه معينة أن يقلل خطر الإصابة بالسرطان، مثل التفاح، والتوت، وغيرها.

الفواكه الحمضية

مثل الجريب فروت والبرتقال، تعمل على الوقاية من بعض أنواع السرطان، لأنها غنية بفيتامين سى، وتحتوي على مركبات الفلافونويد التي تعزز المناعة وصحة القلب، وتمنع نمو الأوعية الدموية السرطانية.

التفاح

كشفت دراسة تحليلية فوائد التفاح في خفض خطر الإصابة بالسرطان، وتحديدا سرطان الثدي والقولون والمستقيم، بفضل البوليفينولات التي لها خصائص مضادة للسرطان.

والبوليفينولات مركبات نباتية قد تساعد في منع الالتهاب وأمراض القلب والأوعية الدموية والعدوى.

الأفوكادو

الأفوكادو يحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، والتي تعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان.

التوت

التوت مثل التوت الأزرق والفراولة، مليئة بالألياف وحمض الفوليك وكميات كبيرة من فيتامين سي، وتحتوي على البوليفينول الذي قد يمنع تطور السرطان.

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