قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع ذا سباين العقاري تمويله بالكامل من القطاع الخاص وهو مشروع عالمي.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن وجود هذه المشروعات في مصر يدعو للفخر، مؤكدًا أن الدولة لا تركز على التطوير العقاري فقط، بل على مختلف الصناعات الأخرى،

وأضاف: "قطاع التطوير العقاري تنمية وجذب استثمارات وليس وحدات سكنية فقط".

وتابع: "مش حاجة وحشة إن مصر تكون شاطرة في قطاع العقارات لأنه بين القطاعات المستدامة".