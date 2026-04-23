أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طارق خميس محمد، اليوم، حكمًا بإجماع الآراء بإعدام "عامل المنصورية" شنقًا لإدانته بقتل زوجته بسكين وهي تؤدي صلاة المغرب لتوهمه سوء سلوكها في منشأة القناطر.

ترأس هيئة الدائرة المستشار طارق خميس محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد بهاء الدين سليم، و أسامة عبد الخالق إبراهيم وسكرتارية عبد العزيز مناع وعصام حسين.

كيف قاد الشك عامل القناطر للإعدام

كانت النيابة العامة في القضية رقم 18963 لسنة 2023 جنايات، والمقيدة برقم 6169 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة، وجهت للمتهم "محمد فؤاد"، تهمة قتل زوجته "م"، عمدًا مع سبق الإصرار لتوهمه سوء سلوكها خالقًا فكرة الخلاص منها، في اليوم الرابع والعشرين من نوفمبر 2023، بدائرة منشأة القناطر بالجيزة.

وتابعت النيابة أن الزوج بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روح زوجته، ونفذ مُخططًا إجراميًا أعده سلفا بأن جهز سلاحا أبيض "سكين". وتحين الفرصة المناسبة حين خلا بيته إلا منهما، وما إن بدأت في إقامة شعائر صلاتها وسكنت بين يدي ربها حتى انهال عليها بطعنات قاسيات استقرت بمواضع قاتلة بجسدها، قاصدا قتلها، فأصابها إصابات أودت بحياتها.

الابنة: خلافات انتهت بذبح على سجادة الصلاة

استمعت النيابة العامة لأقوال نجلة المجني عليها والمتهم على سبيل الاستدلال، والتى أكدت وجود خلافات سابقة بين والديها واعتياد الأب التعدى على والدتها. وفي يوم الجريمة، تفاجأت حين عادت من عملها بالعثور على والدتها جثة غارقة في دمائها.

استجوبت النيابة العامة الجاني وأقر بقتل المجني عليها زوجته، مؤكدًا أنه وضع مُخططًا إجراميا للخلاص منها، وأعد لتنفيذه سلاحا أبيض "سكين"، وما إن تهيأت له الظروف بخلو مسكنهما من أنجاله حتى باغتها طعنا بمختلف أنحاء جسدها قاصدا الخلاص منها حتى أسقطها صريعة ولاذ بالفرار.

3 طعنات غدر وذبح غائر في الرقبة

ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الزوجة، وفق أوراق الدعوى، أن الإصابات المشاهدة بجثمان الزوجة، أسفل يمين ويسار العنق وأسفل يسار الحوض أو أعلى يسار الظهر و أسفل منتصف الظهر هي إصابات حيوية ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذات حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل السكين المنوه عنه، وتعزى إلى مجموع الإصابات القطعية في العنق والظهر والحوض ومضاعفتها.

