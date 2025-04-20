هل تنتقل جرثومة المعدة للإنسان عن طريق الأكل؟.. احذر الأعراض

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من الإصابة بجرثومة المعدة، دون معرفة السبب الحقيقي، لكن الأمر قد يعود إلى الطعام أو الماء الملوث، ما يسبب أضرارا جسيمة على صحة الإنسان.

ما هي جرثومة المعدة؟

جرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، بحسب Cleveland Clinic.

أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

يمكن لأي شخص الإصابة بجرثومة المعدة عن طريق الأطعمة أو المياه غير النظيفة، أو من خلال الاتصال بلعاب الشخص المصاب مثل، مشاركة الطعام أو الأواني مع شخص مصاب أو التقبيل.

الأطعمة الباردة وعلاقتها بجرثومة المعدة

يمكن للأطعمة الباردة الملوثة أو غير المطبوخة جيدا، أن تنقل جرثومة المعدة عندما يتناولها الشخص، خاصة إذا كان مصدر هذه الأطعمة غير موثوق أو تم تحضيرها في بيئات غير صحية.

أعراض جرثومة المعدة

الغثيان.

القيء.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن بشكل غير مبرر.

الدوخة.

شحوب الوجه.

مضاعفات جرثومة المعدة

الإصابة بقرح المعدة.

قد يصل الأمر إلى الإصابة بسرطان المعدة، حال إهمال علاج المرض.

الأنيميا.

انسداد الأمعاء.

طرق الوقاية من جرثومة المعدة

غسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد خاصة قبل الأكل، وبعد استخدام الحمام.

تجنب مشاركة أدوات الطعام الشخصية.

تغطية الفم والأنف عند السعال.

طهي الطعام جيدا.

شرب الماء النظيف.

تجنب الأطعمة النيئة.

متى تذهب للطبيب؟

بادر بزيارة الطبيب إذا لاحظت أي مؤشرات وأعراض قد تكون دالة على التهاب المعدة أو القرحة الهضمية، اطلب المساعدة الطبية العاجلة إذا ظهرت لديك الأعراض التالية:

ألم شديد أو مستمر في المعدة (البطن) قد يوقظك من النوم

بُراز ملطخ بالدم أو أسود قاتم

قيء دموي أو أسود.