احذر.. علامات تشير إلى اقتراب حدوث الموت القلبي المفاجئ

كتب – سيد متولي

إذا كنت تعاني من نوبات الغثيان والحمى وآلام العضلات، فقد يكون من الخطأ افتراض أن جسمك كان يحارب عدوى، لكن الخبراء حذروا الآن من أن هذا قد يكون علامة تحذيرية كبيرة على أن حالة قلبية وراثية نادرة قد تكون على وشك الحدوث.

آلام الصدر وضيق التنفس هي علامات تحذيرية معروفة للسكتة القلبية - فقدان مفاجئ لجميع أنشطة القلب، والذي غالبًا ما يكون مميتًا.

ومع ذلك، وفقًا للباحثين السويديين، فإن الخفقان والإغماء والغثيان وعلامات العدوى مثل آلام العضلات والحمى، هي أيضًا أعراض شائعة يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الموت المفاجئ غير المنتظم، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

تؤثر هذه الحالة - عندما يموت شخص بسبب سكتة قلبية ولكن لا يمكن تحديد السبب - على حوالي 500 شخص في المملكة المتحدة كل عام، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الحوادث التي شملت شباباً من المفترض أنهم يتمتعون بلياقة بدنية عالية وأصحاء، تعرضوا لانهيار دراماتيكي أثناء المباريات الرياضية أو تعرضوا لأحداث قلبية مميتة.

وفي الدراسة الجديدة، تتبع الباحثون 903 حالة من حالات الوفاة القلبية المفاجئة في السويد بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و36 عاما بين عامي 2000 و2010.

وتوصل الباحثون إلى أن متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم تشكل 22% من جميع الوفيات القلبية المفاجئة، وكانت حوالي ثلثي حالات متلازمة موت الرضيع المفاجئ (64 في المائة) من الذكور، في حين بلغ متوسط العمر عند الوفاة 23 عاماً فقط.

وقال العلماء إن حوالي نصف (52 في المائة) من جميع الحالات ظهرت عليهم الأعراض قبل وفاتهم، وأضافوا أن الأعراض الأكثر شيوعا كانت "خفقان القلب والإغماء والغثيان والقيء وعلامات مرتبطة بالمعاناة من عدوى".

وأظهرت النتائج، أن 4.2 في المائة من جميع الوفيات الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة تم نقلهم إلى المستشفى بعد الإغماء، وكان حوالي واحد من كل 25 (3.5 في المائة) قد دخل المستشفى في السابق بعد معاناته من التشنجات.

ثلث ضحايا متلازمة موت الرضيع المفاجئ زاروا المستشفى خلال الأشهر الستة التي سبقت وفاتهم.

وقالت الدكتورة ماتيلدا فريسك توريل، الخبيرة في أمراض القلب بجامعة جوتنبرج ومؤلفة الدراسة: "لم يتم تقييم المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة بشكل جيد على الرغم من كونها واحدة من الأسباب الأساسية الأكثر شيوعًا للوفاة القلبية المفاجئة لدى الشباب، بما في ذلك الرياضيين الشباب.

"مع زيادة المعرفة بالعلامات والأعراض التي قد تسبق النوبات الصرعية المفاجئة، مثل الإغماء والنوبات الشبيهة بالنوبات والإثارة المسبقة، قد نتمكن من تحديد الشباب المعرضين للخطر أثناء زيارات الرعاية الصحية.

"تسلط نتائجنا الضوء أيضًا على الحاجة إلى مزيد من الدراسة للأمراض النفسية وعلاجها كعوامل خطر لاضطرابات الجهاز الهضمي المزمنة وإمكانية أن تعمل الأعراض المعدية المعوية والأمراض المعدية كمحفزات للأفراد المهيئين لذلك.

"يعتبر فحص الرياضيين الشباب فرصة مهمة لتحديد هذه العلامات وتقليل حدوث الاضطرابات النفسية الحادة، ومع ذلك فإن مستويات الفحص الحالية منخفضة."

وتأتي هذه الدراسة أيضًا بعد أشهر قليلة من انهيار عدد من لاعبي كرة القدم الشباب الذين يُفترض أنهم يتمتعون بصحة جيدة أثناء المباريات على أرض الملعب.

وانخفضت حالات الإصابة بالنوبات القلبية وقصور القلب والسكتات الدماغية بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 75 عامًا منذ ستينيات القرن الماضي بفضل انخفاض معدلات التدخين والتقنيات الجراحية المتقدمة والاكتشافات الجديدة مثل الدعامات والستاتينات.

لكن الآن، يُعتقد أن ارتفاع معدلات السمنة، ومجموعة المشاكل الصحية المرتبطة بها مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، هي واحدة من العوامل المساهمة الرئيسية.

ما هي متلازمة الموت المفاجئ للبالغين؟

تحدث متلازمة الموت المفاجئ للبالغين عندما يموت شخص سليم فجأة، ومن المرجح أن يكون السبب هو حالة قلبية.

في حوالي واحدة من كل 20 حالة وفاة تلقائية متعلقة بالقلب في المملكة المتحدة، لا يمكن العثور على سبب محدد.

خلال تشريح الجثة، يستطيع أخصائي علم الأمراض عادةً اكتشاف وجود خلل في أنسجة قلب المريض، والذي قد يُظهر علامات مرض الشرايين أو جلطة في الرئة.

عندما لا يتم العثور على أي شيء، يُعتبر سبب الوفاة هو متلازمة الموت المفاجئ غير المنتظم (SADS).

كانت هذه الحالة تُعرف سابقًا بمتلازمة الموت المفاجئ للبالغين، إلا أن الأطفال قد يتأثرون بها أيضًا.

قد يكون سبب موت المهد جزئيًا نفس العوامل المسؤولة عن متلازمة موت الرضيع المفاجئ.

على الرغم من عدم وضوح ذلك، يُعتقد أن المتلازمة الانسدادية التنفسية الحادة تحدث بسبب اضطراب في نظم القلب، حتى لو لم يكن الشخص يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ونتيجة لتأثر الوظيفة الكهربائية للقلب، فإن مثل هذه الاضطرابات لا يمكن اكتشافها إلا في الحياة وليس في الموت.

يمكن للأمراض النادرة، مثل متلازمة كيو تي الطويلة ومرض قنوات الصوديوم، أن تزيد من خطر إصابة الشخص بمتلازمة انقطاع النفس الانسدادي المزمن.

لا تظهر أي أعراض على العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالات وقد لا يتم تشخيصهم أبدًا.

إذا فقدت الأسرة أحد أقاربها بسبب متلازمة موت الرضيع المفاجئ، فيمكن إجراء اختبار جيني لتحديد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص معرضين لخطر الإصابة بالأمراض المذكورة أعلاه.

تتفاقم معظم هذه الحالات مع ممارسة الرياضة، وبالتالي، إذا تم تشخيصها، قد ينصح الطبيب الشخص بتجنب ممارسة الرياضة.