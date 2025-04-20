درع للقلب.. عصير يحارب "القاتل الصامت" والسكتات القلبية

كتبت- نرمين ضيف الله:

يعتبر القلب من أهم الأعضاء في الجسم، ويجب الحفاظ على صحته بطرق طبيعية وآمنة. ومع تزايد حالات أمراض القلب والسكتات القلبية وارتفاع ضغط الدم، أصبح الكثيرون يبحثون عن وسائل طبيعية لتحسين صحة القلب والوقاية من هذه الأمراض الخطيرة.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارية التغذية الحيوية، إن من بين المشروبات الطبيعية الفعّالة عصير البنجر بالفراولة، الذي يعد من أفضل الخيارات لتعزيز صحة القلب بشكل كبير.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح لـ"مصراوي"، أن هذا العصير غني بالعديد من الفوائد التي تساهم في تقوية القلب والحفاظ على شرايينه نظيفة وخالية من التراكمات.

وقدمت استشارية التغذية الحيوية عدة فوائد لعصير البنجر بالفراولة، منها:

خفض ضغط الدم

يحتوي البنجر على النترات الطبيعية التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، ما يساعد في توسيع الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم.

تحسين صحة الشرايين

يعزز البنجر الدورة الدموية ويساعد في تحسين مرونة الأوعية الدموية، ما يقلل من خطر انسداد الشرايين وبالتالي يقلل من احتمالية حدوث أمراض القلب.

غني بمضادات الأكسدة

الفراولة مليئة بالفيتامين C والمركبات المضادة للأكسدة التي تحارب الالتهابات وتحسن صحة الأوعية الدموية، ما يساعد في الحفاظ على صحة القلب من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

مكافحة الكولسترول الضار

يساعد عصير البنجر بالفراولة في تقليل مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الجسم، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

تحسين تدفق الدم إلى القلب

النترات الموجودة في البنجر تساعد على تحسين تدفق الدم إلى القلب، ما يقلل من احتمالية الإصابة بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.