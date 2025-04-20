السبب الأول لسرطان القولون.. توقف عن تناول هذا الطعام فورا

السبب الأول لسرطان القولون.. توقف عن تناول هذا الط

كتبت- شيماء مرسي

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اللحوم المصنعة لسرعة إعدادها، إلا أنها قد تشكل خطرا على الصحة.

وكشف موقع "هيلث لاين" وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية في هذا التقرير عن أضرار اللحوم المصنعة.

اللحوم المصنعة وسرطان القولون والمستقيم

الإفراط في تناول اللحوم المصنعة قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، حيث تحتوي على النترات والنتريت كمواد حافظة، والتي يمكن أن تتحول في الجسم إلى مركبات النيتروزو المسرطنة.

أضرار أخرى لـ اللحوم المصنعة

ارتفاع ضغط الدم.

زيادة مستويات الكوليسترول الضار.

أمراض القلب.

السكتة الدماغية.

زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

السمنة.

زيادة الوزن.