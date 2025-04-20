يرفع السكر.. هذا المشروب الشعبي يضر بعظامك وكبدك

كتبت- نرمين ضيف الله

رغم انتشارها الواسع في مختلف أنحاء العالم، فإن المشروبات الغازية تعد من أكثر العادات الغذائية الضارة، خاصة عند الإفراط في تناولها، لما لها من تأثيرات سلبية على صحة العظام والكبد.

وأوضح الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والباطنة، في تصريح لـ"مصراوي"، أن المشروبات الغازية تحتوي على مكونات مثل الكافيين وحمض الفوسفوريك، والتي تؤثر سلبًا على امتصاص الكالسيوم في الجسم، ما يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالهشاشة والكسور.

وأشار إلى أن احتواء هذه المشروبات على نسب مرتفعة من السكريات يُسهم في تراكم الدهون بالكبد، وهو ما يرتبط مباشرة بأمراض مثل الكبد الدهني ومضاعفاته.

وشدّد على ضرورة الاعتدال في تناول المشروبات الغازية، محذرًا من الاستهلاك المفرط لها، خاصة بين الشباب والأطفال، لما له من آثار صحية قد تظهر على المدى البعيد.

ونصح الدكتور محمد صلاح بضرورة الاستعاضة عنها بالماء أو العصائر الطبيعية، مع اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، مؤكدًا أن "الاعتدال هو الحل".