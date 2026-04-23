إعلان

دعوى قضائية لإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة

كتب : محمود الشوربجي

03:50 م 23/04/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم المحامي محمد العشاوي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة.

حملت الدعوى رقم 50035 لسنة 80 قضائية، وطالبت بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة.

وجاء في تفاصيل الدعوى، أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، أرسلت الحكومة مشروع قانون الأسرة، وكذا مشروع صندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.

أكد الطعن أن المادة 12 من الدستور نصت على أن: "جلسات مجلس النواب علنية"، ونصت المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: "جلسات المجلس علنية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون الأسرة محكمة القضاء الإداري

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

