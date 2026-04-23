تقدم المحامي محمد العشاوي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة.

دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة

وجاء في تفاصيل الدعوى، أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، أرسلت الحكومة مشروع قانون الأسرة، وكذا مشروع صندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.

أكد الطعن أن المادة 12 من الدستور نصت على أن: "جلسات مجلس النواب علنية"، ونصت المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: "جلسات المجلس علنية".

