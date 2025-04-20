سبب وفاة سليمان عيد.. علامات تدل على الإصابة بالسكتة القلبية

كتبت- أسماء مرسي:

رحل الفنان سليمان عيد عن عالمنا، صباح يوم الجمعة، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

في هذا الصدد، إليكم أعراض وأسباب السكتة القلبية، وفقا لموقع "clevelandclinic".

ما هي السكتة القلبية؟

تحدث السكتة القلبية نتيجة لخلل كهربائي مفاجئ يعيق قدرة القلب على النبض بانتظام، هذا التوقف في ضخ الدم يؤدي إلى فقدان الوعي وقد يكون قاتلا ويسبب الوفاة في غضون دقائق معدودة.

أعراض السكتة القلبية

فقدان الوعي (الإغماء).

الشعور بخفقان في القلب.

الإحساس بالدوخة.

الدوار.

الشعور بالضعف العام.

والسكتة القلبية المفاجئة تحدث في بعض الحالات دون سابق إنذار أو ظهور أي أعراض تحذيرية.

علامات تحذيرية قبل السكتة القلبية

في اللحظات التي تسبق فقدان الوعي، تظهر بعض العلامات التي تنذر بوقوع السكتة القلبية، وتشمل:

ألم في الصدر.

الشعور بالغثيان أو القيء.

ضيق في التنفس.

تسارع أو عدم انتظام النبضات الكهربائية في القلب.

أسباب السكتة القلبية

اضطرابات نظم القلب هي السبب الرئيسي لمعظم حالات السكتة القلبية المفاجئة، ويعد الرجفان البطيني، وهو عبارة عن إطلاق غير منتظم وغير منسق للنبضات من حجرتي القلب السفليتين (البطينين)، أكثر أنواع اضطرابات النظم تهديدًا للحياة.

في هذه الحالة، يفقد القلب القدرة على ضخ الدم بكفاءة، ونتيجة لتوقف النبض، لا يصل الدم المحمل بالأكسجين إلى باقي أعضاء الجسم، ودون تدخل علاجي سريع، يؤدي ذلك إلى الوفاة خلال دقائق.

هناك العديد من الحالات الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، ومنها:

اعتلال عضلة القلب.

بعض الأدوية المستخدمة لعلاج حالات طبية أخرى.

النوبة القلبية.

السكتة القلبية (سابقة).

متلازمة بروجادا.

متلازمة كيو تي الطويلة (LQTS).

الأمراض أو الإصابات الخطيرة (الصدمات) المصحوبة بفقدان كميات كبيرة من الدم.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأسباب الأخرى المحتملة للسكتة القلبية ما يلي:

مرض الشريان التاجي (CAD).

أمراض القلب الخلقية (الموجودة منذ الولادة).

تغيرات في بنية القلب نتيجة لمرض أو عدوى.

النشاط البدني الشديد أو فقدان الدم.

الأمراض المعدية.

الحالات التنفسية.

الإصابات الخطيرة (الصدمات).

عوامل الخطر المؤدية للسكتة القلبية

يزداد خطر الإصابة بالسكتة القلبية في الحالات التالية:

وجود تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.

وجود تاريخ شخصي أو عائلي لاضطرابات في ضربات القلب مثل متلازمة كيو تي الطويلة وتسارع القلب البطيني.

المعاناة من عدم انتظام ضربات القلب بعد التعرض لنوبة قلبية.

وجود مشكلات في القلب أو الأوعية الدموية منذ الولادة.

الإصابة بمرض صمام القلب.

المعاناة من قصور في القلب الناتج عن حالات مثل اعتلال عضلة القلب المتوسع.

الإصابة باعتلال عضلة القلب الضخامي.

حدوث تغيرات كبيرة في مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم في الدم.

السمنة.

مرض السكري.