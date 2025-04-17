حياتك هتتغير 180 درجة.. المشي لمدة 30 دقيقة يوميا يحميك من هذه الأمراض

كتبت- شيماء مرسي

في ظل الانتشار المتزايد لتحديات الصحة النفسية كالاكتئاب والقلق والشعور بالحزن، يوجد حل بسيط غالبا ما يتم تجاهله، ولكنه قادر على إحداث تحسن ملحوظ في الصحة النفسية، وهو تخصيص 30 دقيقة يوميا للمشي.

وهذا التعديل الطفيف في الروتين اليومي يحمل في طياته القدرة على إحداث تأثير كبير على الصحة النفسية، ليقدم فوائد تتجاوز بكثير مجرد الجانب البدني.

المشي والصحة العقلية

عندما يتعلق الأمر بالصحة النفسية، يعد النشاط البدني من أكثر العلاجات الطبيعية فعالية، بحسب ما أوضح موقع "تايمز أوف إنديا".

فالمشي لمدة نصف ساعة فقط يوميا يحفز إفراز الإندورفين في الدماغ، الذي يطلق عليه "هرمونات الشعور بالسعادة" في الجسم، حيث يحسن المزاج ويخفف التوتر.

كما يحفز النشاط البدني إنتاج مواد كيميائية أخرى في الدماغ، مثل السيروتونين، الذي يؤدي دورا رئيسيا في تنظيم المزاج والنوم والشهية.

ويرتبط انخفاض مستويات السيروتونين بمشاعر الحزن والقلق والاكتئاب، ويمكن أن يسهم رفع مستوياته في تخفيف هذه الحالات بشكل ملحوظ.

والمشي وتقليل التوتر والقلق

يساعد المشي على تعزيز الشعور بالاسترخاء بشكل طبيعي وتصفية الذهن بعيدا عن ضغوطات الحياة اليومية أو التحديات العاطفية وتقليل التوتر والقلق.

كما يحفز المشي العصب المبهم، المسؤول عن تنظيم الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، وهذا التنشيط يخفض مستويات القلق ويساعد العقل والجسم على الشعور بمزيد من التوازن والراحة.

المشي والتأمل

المشي اليومي يتيح فرصة رائعة للتأمل والتغلب على الأفكار المرهقة التي تصاحب الاكتئاب والحزن.

التأثير الإيجابي للنشاط البدني المنتظم على أنماط النوم

ترتبط الصحة النفسية ارتباطا وثيقا بجودة النوم، إذ يواجه الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق اضطرابات في أنماط النوم.

ولكن يساعد المشي المنتظم على تحسين جودة النوم من خلال تنظيم الساعة البيولوجية، مما يشجع الجسم على النوم والبقاء نائما بسهولة أكبر.

كما يعرض المشي في الهواء الطلق الجسم للضوء الطبيعي، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على دورات نوم واستيقاظ صحية.

ويعزز التعرض لأشعة الشمس خلال النهار إنتاج الجسم للميلاتونين، وهو الهرمون الذي يعزز النوم المريح ويحسن المزاج.

التواصل الاجتماعي

المشي الجماعي يسهم في تقوية العلاقات، ويكون وسيلة قيمة لتبادل المشاعر ويعزز الشعور بالانتماء ويقلل من حدة مشاعر الوحدة التي غالبا ما تلازم حالات الاكتئاب.

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