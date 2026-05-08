مقتل عدد من المتنزهين وإنقاذ آخرين بعد ثوران بركان في إندونيسيا "فيديو"

قال مسؤولون إندونيسيون، إن ثورانًا بركانيًا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأدى إلى إطلاق عملية إنقاذ لإجلاء أكثر من عشرة متسلقين كانوا عالقين قرب فوهة بركان جبل دوكونو في إندونيسيا، وذلك صباح يوم الجمعة.

ووفقًا لرئيس شرطة الجزيرة ومسؤولي البحث والإنقاذ، كان من بين القتلى مواطنون من سنغافورة ومواطن إندونيسي، عندما ثار البركان الواقع في جزيرة هالماهيرا بإقليم مالوكو الشمالي.

🇮🇩 A powerful eruption of Mount Dukono has occurred on Halmahera Island in Indonesia



A massive column of ash and smoke rose more than 10 kilometers into the sky.



At least 3 people have been confirmed dead, and 15 others have been hospitalized with various injuries.



وقال رئيس شرطة شمال هالماهيرا، إيرليخسون باساريبو، لقناة "كومباس تي في" الإندونيسية، إن تسعة أجانب و11 متسلقًا محليًا كانوا يصعدون جبل دوكونو وقت وقوع الثوران.

إجلاء عدد من المتسلقين

وقال إيوان رامداني، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في تيرناتي، إن 17 من أصل 20 متسلقًا تم إجلاؤهم بأمان حتى الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، بينما لا تزال جثث الضحايا الثلاثة على الجبل. وأضاف أن عمليات البحث أُوقفت يوم الجمعة وستُستأنف يوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو درامية من قرب الفوهة، عمودًا ضخمًا من الدخان والرماد يتصاعد فوق الجبل، بعد ثوران جبل دوكونو في منطقة شمال هالماهيرا، مالوكو الشمالية، إندونيسيا.

وفي تحديث مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، دعت وكالة الكوارث الإندونيسية السياح والسكان المحليين إلى عدم القيام بأي أنشطة على جبل دوكونو مع استمرار النشاط البركاني، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية ومركز مراقبة البراكين والمخاطر الجيولوجية.

ويُعد جبل دوكونو أحد أكثر البراكين نشاطًا في إندونيسيا، حيث أشارت السلطات إلى زيادة نشاطه منذ أواخر مارس. ومنذ ديسمبر 2024، نصحت هيئة مراقبة البراكين السياح والمتسلقين بعدم الاقتراب لمسافة تقل عن 4 كيلومترات من مركز البركان. وذكرت الهيئة أن البركان شهد زيادة ملحوظة في الثورانات الانفجارية منذ مارس هذا العام.

Today, a powerful eruption struck Mount Dukono in North Maluku Province, Indonesia, sending an ash column about 10,000 meters (±11,087 ft above sea level) into the sky amid intense volcanic activity. (May 8, 2026 🇮🇩)



وفي بيان لشبكة سي إن إن، قالت وزارة الخارجية السنغافورية إنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات الإندونيسية لتقديم المساعدة القنصلية والدعم للمواطنين السنغافوريين المتضررين وعائلاتهم.

وتقع إندونيسيا ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا. وتمتد هذه المنطقة شديدة النشاط من اليابان وإندونيسيا إلى كاليفورنيا وأمريكا الجنوبية.