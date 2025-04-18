لن تتخيلها ما يحدث عند نقع الفسيخ في الخل والليمون قبل تناوله

كتبت- شيماء مرسي

يحتل الفسيخ مكانة خاصة في احتفالات شم النسيم، حيث يعتبر أحد أبرز مظاهر الاحتفال.

وفي الصدد كشفت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "مصراوي" عن فوائد نقع الفسيخ في الخل قبل تناوله.

وقالت شيماء إن نقع الفسيخ في الخل لمدة ساعتين قد يساعد على قتل البكتيريا والفطريات والجراثيم وتقليل شدة الرائحة وتطهيره من السموم.

الفسيخ والقلب

تناول الفسيخ يضر بصحة القلب، نظرا لاحتوائه على كميات هائلة من الملح، مما يرفع بشكل كبير احتمالية الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

الفسيخ وضغط الدم

الاستهلاك المفرط للفسيخ قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية ويؤثر سلبا على وظائف الدماغ، بالإضافة إلى التسبب في الصداع والدوخة.

الفسيخ والجهاز الهضمي

قد يسبب الفسيخ اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء والتسمم الغذائي.

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