شقة فاخرة تُباع بـ110 ملايين دولار في أنحف ناطحة سحاب بالعالم (صور)

كتبت – شيماء مرسي

طُرحت شقة بنتهاوس فاخرة للبيع بسعر خيالي يبلغ 110 ملايين دولار، وتقع في قمة برج “شتاينواي” الشهير في مانهاتن، والذي يُعد أنحف ناطحة سحاب في العالم.

تقع الشقة الفريدة في شارع المليارديرات الفاخر، وتتميز بإطلالات بانورامية خلابة على “سنترال بارك”، وفقًا لما ذكره موقع News18.

تمتد الشقة على مساحة 11,480 قدمًا مربعة، وتحتل الطوابق من 80 إلى 83 في البرج، الذي يُعد ثاني أطول مبنى سكني في الولايات المتحدة.

يضم هذا المسكن الفاخر 5 غرف نوم، و6 حمامات، وشرفة خارجية مساحتها 618 قدمًا مربعة. وقد تولى تصميم الديكورات الداخلية “ستوديو سوفيلد” الشهير.

يتوزع تصميم الشقة على ثلاثة مستويات، حيث يضم الطابق الأول جناحًا ترفيهيًا مثاليًا لاستضافة الضيوف، بينما يحتوي الطابق الثالث على جناح رئيسي واسع، أما الطابق العلوي فيضم جناحًا خاصًا وغرفة عرض.

من أبرز مزايا هذا العقار الفاخر أن برج “شتاينواي” لا يزال يحتفظ بقاعة “ستاينواي” التاريخية، التي تعود لعام 1925، والتي تمزج بين سحر الطراز الكلاسيكي وفخامة التصميم المعاصر.

بدأ بناء البرج عام 2013، وانتهى في 2022، وهو من تصميم شركة SHoP Architects ومقرها نيويورك، ونفذته شركات JDS Development وProperty Markets Group وSpruce Capital Partners.

يُقام البرج على الموقع السابق لشركة “Steinway and Sons” الشهيرة بصناعة آلات البيانو.

ورغم ضيقه الشديد، يتمتع البرج بتصميم ذكي ومساحات فخمة، ما يجعله واحدًا من أغلى الأبراج السكنية في نيويورك.

تتميز الشقة بمدخل خاص عبر المصعد، وأرضيات من حجر “الماكاوبا” الأبيض، وأبواب مصممة خصيصًا مزودة بمقابض ومفصلات برونزية.

كما تضم الشقة مصعدًا داخليًا خاصًا، ودرجًا بتصميم فريد، ومساحة خارجية خاصة، بالإضافة إلى حمام سباحة مغطى بألواح خشبية وورق ذهب، مع ستائر فاخرة تجعله مختلفًا عن أي حمام سباحة آخر في المدينة.

الجزء الخارجي من البرج مغطى بطين حراري، وهي مادة فريدة تتغير حسب زاوية الإضاءة والرؤية، ما يمنح المبنى مظهرًا متجددًا على مدار اليوم.

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