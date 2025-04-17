"جمال بلا روح".. استشاري نفسي يكشف السر وراء لجوء الفتيات لحقن الفيلر

كتبت- شيماء مرسي

في الفترة الأخيرة، أصبح إقبال الفتيات على حقن الفيلر شائعا بهدف معالجة التجاعيد وعلامات التقدم في السن وتكبير الشفاه، وبالرغم من أن هذا الإجراء قد يحقق بعض التحسينات التجميلية، إلا أنه لا يخلو من مخاطر متعددة.

ولكن ما الدافع النفسي الذي يدفع النساء إلى الإقدام على هذه الخطوة رغم ما قد يصاحبها من أضرار محتملة؟ هذا ما تكشفه الدكتورة إيمان عبد الله استشاري علم النفس والعلاج الأسري، في تصريح خاص لـ "مصراوي".

الأسباب النفسية

التركيز على الظهور بشكل معين أو المقارنة وتقليد الآخرين بشكل أعمى.

-ينخرط بعض النساء في سلسلة متكررة من عمليات التجميل، بدافع عدم الرضا المستمر عن مظهرها.

-يعاني البعض من هاجس إجراء تعديلات تجميلية متواصلة، للحصول على صورة مثالية.

-الإصابة باضطراب صورة الجسد هو حالة تجعل الشخص منشغلا بشكل مفرط بعيوب طفيفة في مظهره، مما يدفعه إلى رغبة قوية ومتواصلة في تعديل ملامحه.

-الهروب من الواقع المؤلم والمشاكل وأحيانا من الاكتئاب والتجارب القاسية.

-يميل بعض النساء إلى التغيير وهذا يدفعهم إلى تبني أحدث الإجراءات التجميلية بمجرد ظهورها.

-قصور دور بعض الأسر التي لم تغرس في أبنائها قيمة الجمال الداخلي المتمثل في النفس والروح والأخلاق، واكتفت بالتركيز على المظهر الخارجي.

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