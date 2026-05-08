أكسيوس: قطر قناة اتصال خلفية بين إيران وأمريكا

كتب : وكالات

08:09 م 08/05/2026

جي دي فانس يبحث مع رئيس وزراء قطر المفاوضات مع إير

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عقد مباحثات مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن المفاوضات مع إيران.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن القطريين يمثلون قناة اتصال خلفية رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران في المفاوضات المتعلقة باتفاق إنهاء الحرب.

وأضاف المصدر أن ‌اجتماع فانس مع الشيخ محمد سيتناول العلاقات الأمريكية القطرية والوضع في إيران مع التركيز على أسواق الغاز الطبيعي المسال والاستقرار في المنطقة.

حرب إيران إيران وأمريكا مضيق هرمز قطر وأمريكا

ماذا تقول أرقام الزمالك في نهائيات كأس الكونفدرالية؟
مصر تدين اعتداء إيران على الإمارات وتؤكد التضامن الكامل معها
هل ترفع شركات المحمول الأسعار لتمويل نجوم الإعلانات؟.. تنظيم الاتصالات يرد
مصطفى حسني وحسام غالي..عماد زيادة يحتفل بزفاف نجل شقيقه - صور
رويترز: رصد تسرب نفطي قرب مركز تصدير جزيرة خرج الإيرانية
