جي دي فانس يبحث مع رئيس وزراء قطر المفاوضات مع إير

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عقد مباحثات مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن المفاوضات مع إيران.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن القطريين يمثلون قناة اتصال خلفية رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران في المفاوضات المتعلقة باتفاق إنهاء الحرب.

وأضاف المصدر أن ‌اجتماع فانس مع الشيخ محمد سيتناول العلاقات الأمريكية القطرية والوضع في إيران مع التركيز على أسواق الغاز الطبيعي المسال والاستقرار في المنطقة.