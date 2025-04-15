لن تتوقع.. 5 فوائد لجسمك عند تناول كبد وقوانص الدجاج

كتبت- نرمين ضيف الله

كبد وقوانص الدجاج تعتبر من الأطعمة المهملة عند كثير من الناس، لكنها كنز غذائي حقيقي لما تحتوي على فوائد مذهلة لجسمك عند تناولها بانتظام.

تقي فقر الدم

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتور نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن الكبد والقوانص غنية بالحديد ومحاربة فقر الدم، والكبدة تحديداً من أغنى المصادر بالحديد، وهو النوع الذي يمتصه الجسم بسهولة، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم وزيادة مستويات الطاقة.

تقوية جهاز المناعة

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الكبدة تحتوي على نسبة عالية من الزنك وفيتامين A، وكلاهما يعززان مناعة الجسم ويقويان مقاومته للعدوى.

مفيدة لصحة القلب

وواصلت، القوانص تحتوي على كميات ممتازة من السيلينيوم، وهو معدن ضروري لوظائف القلب وتقليل الالتهابات.

تعزيز وظائف الكبد والعين

وتابعت، الكبد والقوانص غنية بفيتامين A الموجود في الكبدة يعزز صحة الكبد والعينين، كما يساهم في نضارة البشرة وتحسين الرؤية.

مصدر بروتين عالي الجودة

واستكملت، القوانص والكبدة غنيتان بالبروتين، مما يساعد في بناء العضلات، والحفاظ على كتلة الجسم، وتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.

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