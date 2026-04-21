إعلان

أضخم الإنتاجات.. تركي آل الشيخ يروج لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز

كتب : سهيلة أسامة

09:44 م 21/04/2026 تعديل في 10:05 م

تركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لعمل درامي جديد من فكرته، يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA).

ونشر آل الشيخ بوستر تشويقي للعمل عبر حسابه الرسمي، وعلق قائلًا: "مسلسل الأمير واحد من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية القادمة.. برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA، ومن إنتاج استوديوهات صلة وشاهد MBC".

وأضاف: "بطولة النجم أحمد عز، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي، ومن إخراج العالمي ستيفن هوبكنز، وفكرة المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار الكاتب الكبير صلاح الجهيني".

وتابع: "عمل مختلف بتفاصيله وإنتاجه.. أكشن وتشويق بمعايير عالمية، والتصوير بين الرياض والقاهرة، وتجربة إن شاء الله تليق بالجمهور العربي".

ومن المقرر عرض مسلسل "الأمير" عبر منصة "شاهد" الرقمية خلال العام المقبل.

اقرأ أيضًا:

وفاة آلان أوزموند مؤسس فرقة The Osmonds عن عمر 76 عامًا

فستان نبيتي وجامبسوت كحلي.. أمينة خليل تخطف الأنظار في فيديو جديد

بإطلالة كاجوال.. مي سليم تشارك جمهورها أحدث ظهور لها

تركي آل الشيخ أحمد عز مسلسل الأمير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شورت جينز وكوتشينة"..كنزي دياب تستمتع بوقتها مع الأصدقاء في نيويورك
زووم

"شورت جينز وكوتشينة"..كنزي دياب تستمتع بوقتها مع الأصدقاء في نيويورك
ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟
نصائح طبية

ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟
بإطلالة كاجوال.. مي سليم تشارك جمهورها أحدث ظهور لها
زووم

بإطلالة كاجوال.. مي سليم تشارك جمهورها أحدث ظهور لها
هبوط حاد للذهب يتجاوز 2% مع صعود الدولار والنفط
اقتصاد

هبوط حاد للذهب يتجاوز 2% مع صعود الدولار والنفط
مطاعم صينية تفحص الوجه واللسان لاقتراح وجبات الزبائن.. ما القصة؟
علاقات

مطاعم صينية تفحص الوجه واللسان لاقتراح وجبات الزبائن.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية