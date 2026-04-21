روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لعمل درامي جديد من فكرته، يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA).

ونشر آل الشيخ بوستر تشويقي للعمل عبر حسابه الرسمي، وعلق قائلًا: "مسلسل الأمير واحد من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية القادمة.. برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA، ومن إنتاج استوديوهات صلة وشاهد MBC".

وأضاف: "بطولة النجم أحمد عز، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي، ومن إخراج العالمي ستيفن هوبكنز، وفكرة المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار الكاتب الكبير صلاح الجهيني".

وتابع: "عمل مختلف بتفاصيله وإنتاجه.. أكشن وتشويق بمعايير عالمية، والتصوير بين الرياض والقاهرة، وتجربة إن شاء الله تليق بالجمهور العربي".

ومن المقرر عرض مسلسل "الأمير" عبر منصة "شاهد" الرقمية خلال العام المقبل.

اقرأ أيضًا:

وفاة آلان أوزموند مؤسس فرقة The Osmonds عن عمر 76 عامًا

فستان نبيتي وجامبسوت كحلي.. أمينة خليل تخطف الأنظار في فيديو جديد

بإطلالة كاجوال.. مي سليم تشارك جمهورها أحدث ظهور لها



