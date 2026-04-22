يشكو كثيرون من الشعور بالجوع المتكرر رغم تناول الطعام، وهي حالة قد تبدو طبيعية في بعض الأحيان، لكنها قد تشير إلى خلل في النظام الغذائي أو نقص عناصر غذائية أساسية يحتاجها الجسم.

وبحسب ما نقلته تقارير طبية عن خبيرة التغذية داريا سافيليفا، فإن الشعور بالجوع لا يرتبط دائما بحاجة حقيقية للطعام، بل قد يكون أحيانا "جوعا كاذبا" لا يعكس احتياجات الجسم الفعلية.

ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع الكاذب؟



أوضحت خبيرة التغذية أن الجوع الحقيقي يحدث عندما يفتقر الجسم إلى العناصر الغذائية، بينما يظهر الجوع الكاذب نتيجة عوامل نفسية أو عادات غذائية غير متوازنة، دون حاجة فعلية للطاقة.

كيف تؤثر سرعة الهضم على الشعور بالجوع؟



أشارت إلى أن سرعة خروج الطعام من المعدة تلعب دورا مهما، إذ يؤدي الهضم السريع إلى عودة الشعور بالجوع خلال وقت قصير، على عكس الأطعمة التي تبقى لفترة أطول في المعدة.

هل البروتين هو مفتاح الشعور بالشبع؟



أكدت سافيليفا أن البروتين يبطئ عملية الهضم، ما يعزز الإحساس بالشبع لفترة أطول، مشددة على أهمية أن يكون الإفطار غنيا بالبروتين قليل الدسم وعالي الجودة.

لماذا لا يكفي الامتناع عن السكريات؟



ترى خبيرة التغذية أن مقاومة تناول الحلويات ليست الحل، إذ إن الشعور الحقيقي بالشبع يتحقق من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الأساسية.

هل تؤثر تكلفة الطعام على اختياراتك الغذائية؟



لفتت إلى أن البعض يتجنب الأطعمة الصحية بسبب ارتفاع تكلفتها، مثل الأسماك والمكسرات، ويفضل خيارات أرخص لكنها أقل إشباعا، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع سريعا والإفراط في تناول الطعام لاحقا.

7 أخطاء يومية تجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت.. تجنبها

طريقة فعالة لتقليل الشعور بالجوع