في كثير من الأحيان لا تبدأ المشكلات الصحية بشكل مفاجئ، بل تتطور بهدوء عبر إشارات بسيطة يرسلها الجسم تدريجيا، هذه العلامات قد لا تبدو مقلقة في البداية، لذلك يتم تجاهلها أو تفسيرها على أنها إرهاق عادي أو ضغط يومي، رغم أنها قد تحمل دلالات مهمة على وجود خلل يحتاج إلى الانتباه.

واستعرض موقع هيلث المعني بالصحة، أبرز العلامات المبكرة التي قد ترتبط بمشكلات في صحة القلب.

هل ألم الصدر علامة على مشكلات القلب؟

ليس كل ما يرتبط بالقلب يكون ألما حادا، فقد يظهر أحيانا في صورة ضغط خفيف أو إحساس بالحرقان أو انزعاج يمتد إلى الرقبة أو الفك، ويأتي ويختفي بشكل متقطع.

هل التعب المستمر يكشف أمراض القلب؟

الشعور بإرهاق دائم لا يزول حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم قد يكون إشارة مبكرة لوجود مشكلة، هذا النوع من التعب لا يرتبط بالمجهود اليومي فقط، بل قد يعكس ضغطا على القلب.

ما علاقة زيادة الوزن بأمراض القلب؟

ارتفاع الوزن دون تغييرات واضحة في النظام الغذائي أو نمط الحياة قد يكون علامة على خلل في التمثيل الغذائي، وهو ما قد يضع عبئا إضافيًا على القلب مع مرور الوقت.



هل ضيق التنفس يكشف أمراض القلب؟

بعض الأشخاص يظنون أن ضيق التنفس سببه ضعف اللياقة البدنية، لكن تكراره مع مجهود بسيط قد يدل على أن القلب لا يضخ الدم بالكفاءة المطلوبة، ما يجعل الجسم يبذل مجهودا أكبر من المعتاد.

هل انخفاض القدرة على التحمل يكشف أمراض القلب؟

قد يلاحظ البعض أنهم لم يعودوا قادرين على أداء الأنشطة بنفس الكفاءة السابقة، مثل المشي لمسافات أطول أو ممارسة الرياضة، هذا التراجع يحدث ببطء وقد يستمر لسنوات دون ملاحظة واضحة لسببه.

اقرأ أيضا:

نظام غذائي يقي من أمراض القلب التاجية

هذه الوجبة الخفيفة تجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان والأمراض القلبية

احذر.. 6 علامات صامتة تكشف أمراض القلب