قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن خريطة الاقتصاد العالمي لم تعد كما كانت في السابق، موضحًا أن الاعتقاد السائد بأن مركز الثقل الاقتصادي لا يزال محصورًا بين الولايات المتحدة وأوروبا لم يعد دقيقًا، في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم.

وأضاف د."محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن أوروبا، رغم تاريخها الاقتصادي الكبير، تشهد تراجعًا نسبيًا في مكانتها التنافسية، مستشهدًا بتقارير وتحليلات حديثة، من بينها: ما طرحه الاقتصادي الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق، والذي حذّر من أزمة وجودية تواجه الاتحاد الأوروبي في ظل المنافسة الشرسة مع الولايات المتحدة والصين.

أوضح المبعوث الأممي، أن "دراجي" شدد على ضرورة ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 800 مليار يورو سنويًا في مجالات البحث والتطوير، والطاقة المتجددة، وتعزيز القدرة التنافسية، لمواكبة التحولات العالمية.

وأشار د. محمود محيي الدين، في سياق متصل، إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل الحاضر في معادلة القوة الاقتصادية، في حين أن المستقبل يتشكل بشكل متسارع في مناطق أخرى من العالم، خاصة في آسيا، لافتًا إلى أن التجربة التعليمية في الدول الكبرى لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل الاحتكاك الثقافي والمعيشي، وهو ما يعزز من تكوين الأفراد.

تابع المبعوث الأممي، أن هذا التحول العالمي ينعكس أيضًا على طبيعة الصراعات الدولية الحالية، معتبرًا أن ما يشهده العالم من توترات، بما في ذلك الحرب المرتبطة بإيران، يرتبط في جوهره بصراع أوسع بين قوى صاعدة وأخرى تسعى للحفاظ على مكانتها.

وانتقد محيي الدين سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، معتبرًا أن تركيزه المفرط على مواجهة الصين يمثل "إضاعة للوقت"، لأن مسار التاريخ الاقتصادي لن يتوقف عند هذه المواجهة فقط، بل يتجاوزها إلى تحولات أعمق.

استمرار السياسات الأمريكية رغم تغير الإدارات

لفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى أن السياسات الحمائية، مثل: فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، بدأت خلال إدارة ترمب واستمرت في الإدارات التالية، وإن اختلفت الأساليب، ما يعكس وجود توجه استراتيجي ثابت داخل الولايات المتحدة تجاه المنافسة مع الصين.

وأكد أن هذا الصراع ليس مرتبطًا بشخص بعينه، بل هو تعبير عن حالة تاريخية أوسع من التنافس بين قوى صاعدة وأخرى تقليدية، موضحًا أن تغير الإدارات الأمريكية قد يغيّر الأسلوب، لكن لن يغيّر جوهر السياسات بشكل كبير.

مرحلة انتقالية تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي

اختتم الدكتور محمود محيي الدين، تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يشهد مرحلة انتقالية بين الماضي والحاضر والمستقبل، إذ تتشكل موازين قوى جديدة ستحدد ملامح النظام الاقتصادي الدولي في السنوات المقبلة.

د. محمود محيي الدين يكشف تجربة الصين في "المركزية واللامركزية" في الحكم

د. محمود محيي الدين: حكومة مدبولي أنجزت.. وهذا نقدي لها -(فيديو)