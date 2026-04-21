خبير سيارات: الأسعار لن تنخفض سريعاً.. والاضطرابات تخنق السوق

كتب : داليا الظنيني

10:58 م 21/04/2026

ارتفاع أسعار السيارات

قال المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، أن سوق السيارات يشهد حالياً موجة من الارتفاعات الملحوظة في الأسعار، مرجعاً ذلك إلى حالة عدم الاستقرار التي يمر بها العالم، والتي أدت بدورها إلى تناقص كبير في أعداد السيارات المعروضة نتيجة لسياسات الغلق المتبعة في بعض المناطق.

وأوضح عسكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التوترات الأمنية في الممرات الملاحية، أضعفت سلاسل الإمداد بشكل حاد.

وأضاف أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ضاعف من حدة الأزمة محلياً، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي يعيش ظروفاً غير آمنة ألقت بظلالها مباشرة على تكلفة المركبات.

وذكر الخبير أن طبيعة السوق المصري تختلف عن غيره من الأسواق العالمية، حيث أن وتيرة انخفاض الأسعار لن تكون سريعة حتى في حال توقف الصراعات والحروب.

وتابع: "بمجرد وضع أوزار الحرب الدائرة حالياً سنشهد تراجعاً في الأسعار على المستويين العالمي والمحلي، لكن ذلك سيستغرق وقتاً".

واختتم عسكر حديثه بتوقع موجة جديدة من الغلاء، حيث قال أن استمرار الأوضاع الراهنة على ما هي عليه سيؤدي حتماً إلى ارتفاعات إضافية وملحوظة في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، مما يزيد من الضغوط على المستهلكين.

أسعار السيارات الدولار سوق السيارات

