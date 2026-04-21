خطفت الفنانة مايا دياب الأنظار خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت الصور إعجابًا كبيرًا من جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مايا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان منفوش باللون البيج ونسقته مع بوت أسود طويل.

تعليقات الجمهور على الصور

وانهالت تعليقات المتابعين على الصور، وجاءت أبرزها: "قمر"، "خطيرة"، "إطلالة مختلفة وجريئة"، "دايمًا متألقة"، "جميلة جمال مش طبيعي"، "زي القمر".

آخر أعمال مايا دياب الغنائية

كانت آخر أغاني مايا دياب بعنوان "قبة"، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي، وحققت نجاحًا واسعًا منذ طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

آخر مشاركاتها الفنية

وكانت آخر مشاركات مايا دياب الفنية من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش" عام 2019، وشارك في بطولتها حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، حمدي الميرغني، وهي من تأليف محمد عز الدين وأحمد فوزي، وإخراج أشرف زكي.

