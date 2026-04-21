ضربة موجعة للأهلي في توقيت حاسم.. هل انتهى موسم يوسف بلعمري؟

كتب : مصراوي

09:59 م 21/04/2026

يوسف بلعمري

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضربة قوية في مرحلة حاسمة بالموسم الحالي، بإصابة التونسي يوسف بلعمري.

تفاصيل إصابة يوسف بلعمري

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة يوسف بلعمري بتمزق من الدرجة الأولى بمنشأ العضلة الضامة اليسرى.

ويخضع يوسف بلعمري للعلاج الطبيعي وبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق.

مدة غياب يوسف بلعمري

قال مصدر لمصراوي، إن يوسف بلعمري يغيب لأكثر من شهر، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الضامنة، بالتالي ينتهي موسم اللاعب مع الأهلي.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات فقط في الدوري المصري الممتاز، من الموسم الحالي، بعد انتهاء مشاركة الفريق أفريقيا، بتوديع دوري الأبطال.

ولعب بلعمري 11 مباراة فقط مع الأهلي، منذ انضمامه في يناير الماضي، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

ويغيب بلعمري عن صفوف الأهلي في مرحلة حاسمة بالدوري، إذ يواجه الأهلي بيراميدز والزمالك وإنبي والمصري البورسعيدي، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب بـ44 نقطة.

