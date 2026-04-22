بسبب هجوم أوكراني.. انهيار جزء من مبنى سكني في مقاطعة سمارا الروسية



وكالات

أفادت سلطات مقاطعة سمارا الروسية، أن غارة طائرات مسيرة أوكرانية تسببت في انهيار جزء من مبنى سكني في مدينة سيزران فجر اليوم الأربعاء.

كتب حاكم المقاطعة فيتشيسلاف فيدوريشيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "نتيجة هجوم شنته طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية على سيزران، انهار جزء من مبنى سكني متعدد الشقق".

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية، أنه تم انتشال 4 أشخاص، بينهم طفل، من تحت الأنقاض خلال عملية البحث والإنقاذ في موقع الانهيار.

وحسب الطوارئ، فإن التقارير الأولية تشير إلى احتمال وجود شخصين آخرين، أحدهما طفل، محاصرين تحت الأنقاض، وتم إجلاء سكان المبنى المتضرر إلى مأوى مؤقت.

وذكر حاكم المقاطعة، أن 9 فرق إسعاف و3 فرق من مركز طب الكوارث تعمل في موقع الحادث، وأن الناجين يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، وفقا لروسيا اليوم.