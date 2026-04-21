اختيار عشاء متوازن ليس بالأمر السهل، خاصة مع تزايد الاهتمام بالحفاظ على الوزن دون الشعور بالجوع ليلا، فالجسم يحتاج إلى وجبة خفيفة تدعمه بالعناصر الغذائية دون أن تكون ثقيلة أو مليئة بالسعرات، ولهذا، يمكن الاعتماد على أفكار بسيطة تجمع بين الشبع والفائدة في آنٍ واحد.

واستعرض موقع EatingWell المعني بالصحة، 5 خيارات لعشاء صحي وخفيف، وتتمثل في:

هل السمك المشوي عشاء خفيف؟

خيار مثالي لعشاء صحي، لاحتوائه على بروتين عالي الجودة ودهون مفيدة، يمكن تقديمه مع خضروات مشوية أو سلطة طازجة لوجبة متكاملة وخفيفة.

ما فوائد الحمص؟

الحمص خيار غني بالبروتين النباتي والألياف، ما يساعد على الإحساس بالامتلاء لفترة أطول، يمكن تحضيره بإضافة خضروات طازجة مثل الطماطم والريحان، مع لمسة من الخل والتوابل لوجبة خفيفة ومغذية.

هل شرائح اللحم مع الفطر عشاء صحي؟

عند اختيار لحم قليل الدهون وطهيه بطريقة صحية مع الفطر والثوم، يمكن الحصول على وجبة مشبعة دون سعرات مرتفعة، خاصة مع الالتزام بكميات معتدلة.



ما فوائد سلطة الفاصوليا؟

تعتمد هذه السلطة على الفاصوليا البيضاء كمصدر أساسي للبروتين، مع إضافة السبانخ والطماطم وقطع من الجبن، تمتاز بسهولة التحضير وتوازنها الغذائي، خاصة مع تتبيلة خفيفة من زيت الزيتون.

ما فوائد الخس؟

تستخدم أوراق الخس كغلاف خفيف لحشوات متنوعة مثل الدجاج المشوي أو الخضروات أو الفطر، ما يقلل السعرات مع الحفاظ على طعم شهي.

