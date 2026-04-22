أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أجواء ربيعية متقلبة على مختلف أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح وشبورة مائية في ساعات الصباح الأولى.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

أوضح "البيان" أن البلاد تشهد طقسًا حارًا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون باردًا في الصباح الباكر ومائلًا للبرودة ليلًا، في ظل تباين ملحوظ في درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل.

وأضافت "الهيئة" أن الطقس يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

شبورة مائية وسحب خفيفة

حذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

نشاط للرياح على عدة مناطق

لفتت "الهيئة" إلى نشاط ملحوظ للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، بسرعة تتراوح بين 30 و32 كم/س، وقد تكون مثيرة للأتربة خاصة في مناطق الصعيد والبحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة

وبيّن البيان أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل في القاهرة الكبرى عظمى 27 درجة وصغرى 17 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية الغربية عظمى 25 درجة وصغرى 14 درجة.

وفي شمال الصعيد، تصل العظمى إلى 30 درجة والصغرى 15 درجة، بينما تسجل جنوب الصعيد عظمى 32 درجة وصغرى 18 درجة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة التحديثات المستمرة، خاصة في ظل التقلبات السريعة التي يشهدها الطقس خلال فصل الربيع.

