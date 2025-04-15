كشف الدكتور دانيال فيلا-دوارتي، جراح الأعصاب في مركز سانت ماري الطبي بولاية فلوريدا، عن 5 طرق سحرية للوقاية من الخرف، وفقا لموقع "هيلث داي".

1. تنشيط العقل بالألغاز والألعاب:

الألعاب التي تحفز التفكير السريع وقدرات حل المشكلات تعمل على تنشيط مناطق دماغية حيوية.

2. كسر الروتين وتجربة الجديد:

القراءة، وتعلم أشياء جديدة، والتحدث مع الناس، واستخدام الدماغ بطرق متنوعة من الأنشطة "مفيدة للعقل"، لذا، ينصح بتجنب الوقوع في روتين يومي ثابت والسعي لتغيير الأنماط المعتادة من وقت لآخر لتحفيز الدماغ باستمرار.

3. إعطاء الأولوية للنوم الصحي:

يحتاج الدماغ إلى وقت كافٍ للراحة والتعافي والتخلص من السموم التي تتراكم خلال ساعات اليقظة، لذلك، من الضروري الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس التوقيت يوميًا.

التغذية السليمة لحماية شرايين الدماغ:

من الضروري الحفاظ على نظافة شرايين الدماغ، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الكوليسترول والحد من تناول السكر، واستهلاك الخضراوات والفواكه والمكسرات، وتقليل الأطعمة المصنعة للحد من الالتهابات التي تضر بصحة الدماغ.

5. النشاط البدني للحفاظ على حجم الدماغ:

ممارسة الرياضة تُنتج مواد كيميائية تعزز صحة الدماغ، لذا يوصي بممارسة بعض التمارين الهوائية بانتظام، حتى لو اقتصر الأمر على المشي السريع.

اقرأ أيضا:

حسام موافي يكشف خطورة ارتفاع مستويات السكر في الدم- انتبه لهذه الأعراض

4 علامات مبكرة تنقذ حياتك من سرطان البنكرياس.. احذر هذه الأعراض

هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول كوب من عصير القصب يوميا.. مفاجأة

"مدمرة للصحة".. جمال شعبان يحذر من أسوأ اختراعات بشرية بعد السلاح النووي

"لا تتجاهلها".. 4 أعراض قد تنذرك بوجود ورم في خلايا الدماغ