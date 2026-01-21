تحذير طبي.. أعراض شائعة قد تخفي السرطان وتستدعي فحصا عاجلا



شحذر الدكتور محمد إيمانشابيف، أخصائي الأورام، من تجاهل بعض الأعراض الصحية الشائعة، مؤكدا أنها قد تكون مؤشرات مبكرة على الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، وتستوجب الخضوع لفحص طبي عاجل.

وأوضح إيمانشابيف أن السعال الحاد المتقطع، سواء كان جافا أو مصحوبا ببلغم، خاصة إذا ازداد خلال ساعات الليل، قد يكون أول إنذار للإصابة بسرطان الرئة، مشيرا إلى أن كثيرين يخلطون بينه وبين التهابات الجهاز التنفسي المعتادة، وفقا لموقع lenta.ru.

وأضاف أن التغيرات المستمرة في حركة الأمعاء، مثل التناوب بين الإمساك والإسهال أو الشعور بعدم اكتمال التبرز، قد تكون دلالة على وجود ورم في القولون، لافتا إلى أن النزيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، رغم ارتباطه أحيانا بالبواسير، قد يشير في بعض الحالات إلى سرطان المستقيم.

وفيما يتعلق بصحة الثدي، شدد الطبيب على ضرورة الانتباه لأي تغيرات غير طبيعية، مثل ظهور كتل، أو انكماش الثدي، أو إفرازات شفافة أو دموية من الحلمة، أو عدم تناسق الشكل، أو تغير ملمس الجلد ليشبه “قشر الليمون”، مؤكدا أن التشخيص الدقيق لا يتم إلا من خلال الفحص الطبي المتخصص.

كما حذر من أعراض اضطرابات التبول، كصعوبة إفراغ المثانة، أو الشعور بألم أثناء التبول، أو وجود دم في البول، موضحا أنها قد تكون ناتجة عن التهابات بسيطة، لكنها أحيانا تكون مؤشرا على أورام في المثانة أو البروستاتا.

واختتم إيمانشابيف حديثه بالتأكيد على قاعدة طبية مهمة، مفادها أن استمرار أي عرض غير معتاد لأكثر من أسبوعين يستوجب مراجعة الطبيب المختص، مشددا على أن الاكتشاف المبكر يرفع بشكل كبير فرص العلاج والشفاء من العديد من أنواع السرطان.