راقبها جيدا.. علامة شائعة لا تختفي قد تشير إلى السرطان

كتب – سيد متولي

حذّر طبيب أورام من أن أحد الأعراض البسيطة "الشائعة" قد يكون في الواقع علامة تحذيرية لسرطان قاتل، وحثّ الخبير الناس على طلب المساعدة الطبية إذا شعروا بهذا العرض ولم يختفِ.

وبحسب صحيفة إكسبريس، فإن التهاب الحلق عرض شائع جدًا يعاني منه الكثيرون من وقت لآخر، وغالبًا ما يرتبط بأمراض موسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

وعلى الرغم من أن هذا ليس أمرا يدعو للقلق عادةً، إلا أنه ينبغي التحقيق في التهاب الحلق الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، وذلك لأنه قد يكون علامة على الإصابة بسرطان اللوزتين، وهو نوع من سرطان الفم.

وتشمل أعراض سرطان اللوزتين: الألم وصعوبة البلع، وبحة في الصوت، وألمًا في الأذن.

ويقول الدكتور جيري كوبيس، أخصائي الأورام الإشعاعية في مركز العلاج بالبروتون، إن التهاب الحلق المستمر الذي لا يزول قد يكون أيضًا علامة على المرض، متابعا أنه من المهم التحقق من أي شيء غير عادي استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

ويعتبر التهاب الحلق شائعًا جدًا ويمكن أن يكون سببه عدد من الأمراض، ولكن إذا استمر التهاب الحلق لديك ولم يتحسن أو ازداد سوءًا، فسيتمكن الطبيب من فحصك وإحالتك لإجراء المزيد من الاختبارات إذا لزم الأمر.

ويعتبر سرطان اللوزتين نادرا، ولكن إذا كان سرطانًا، فإن الكشف المبكر عنه مهم جدًا لتحسين النتائج.

وسرطان اللوزتين هو نوع من سرطان الرأس والرقبة، يصيب الغدتين الواقعتين في الجزء الخلفي من الحلق.

وتشمل الأعراض الأخرى للمرض ظهور كتلة غير مؤلمة في الرقبة، وقد تزيد بعض عوامل نمط الحياة، كالتدخين والإفراط في شرب الكحول، من خطر الإصابة.

ويمكن أن يكون سببه أيضًا عدوى بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV). إذا ظهرت عليك أي أعراض وشعر طبيبك بالقلق من احتمال إصابتك بالسرطان، فسيطلب منك فحصك.

ووفقًا لجمعية أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، قد يشمل ذلك فحص الجزء الخلفي من الحلق باستخدام مرآة صغيرة توضع في فمك، سيتحققون من وجود أي تضخم في الغدد الليمفاوية في رقبتك.

والطريقة الوحيدة للتأكد من تشخيص السرطان هي أخذ عينة صغيرة من الأنسجة (خزعة) من المنطقة المصابة، كما يمكنهم فحص خلايا السرطان للتحقق من وجود عدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

قد يشمل علاج سرطان اللوزتين ما يلي:

الجراحة

العلاج الإشعاعي

العلاج الكيميائي

العلاج الكيميائي مع العلاج الإشعاعي (العلاج الكيميائي الإشعاعي).

الأدوية المستهدفة والعلاج المناعي.

إذا كنت تعاني من أي أعراض لسرطان اللوزتين، يجب عليك التحدث إلى طبيب.

اقرأ أيضا:

بعد إصابة فتاة بـ"رئة الفشار" القاتلة.. تحذير مرعب من السجائر الإلكترونية

لماذا يجب عليك الاستحمام دائمًا في الليل بدلا من الصباح؟.. مفاجأة

ماذا يحدث للكبد والكليتين عند التوقف عن تناول السكر لأسبوعين؟

إحساس خفي" قد يشير إلى سرطان القولون.. لا تنتظر الفحص الروتيني"

بمكونات من مطبخك.. 6 مشروبات تساعد على الشعور بالدفء مع تقلبات الطقس