ماذا يحدث لجسمك عند بلع اللب أثناء الأكل؟

عند بلع اللب أثناء الأكل، فإن معظمها يمر عبر الجهاز الهضمي دون أي مشاكل، جسمك غير قادر على هضم القشرة الخارجية الصلبة للعديد من البذور، لذلك فإنها غالبًا ما تخرج مع البراز بشكل كامل أو شبه كامل.

إليك ما يحدث عادةً عند بلع اللب في أثناء الطعام، وفقًا لما ورد في صحيفة healthline.

عندما تبتلع لب أثناء الطعام قد تصل البذور إلى المعدة حيث تتعرض للأحماض وعصارات الهضم.، ومع ذلك، فإن القشرة الصلبة تحمي الجزء الداخلي من البذرة.

تنتقل البذور إلى الأمعاء الدقيقة حيث يتم امتصاص معظم العناصر الغذائية من الطعام المهضوم. تبقى البذور في الغالب غير متأثرة.

و تصل البذور إلى الأمعاء الغليظة حيث يتم امتصاص الماء من الفضلات، وفي النهاية، تخرج البذور مع البراز.

هل هناك أي مخاطر أو فوائد؟

في معظم الحالات، لا يوجد خطر من بلع كميات صغيرة من اللب عن طريق الخطأ. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات

بذور الفواكه ذات النواة الحجرية (مثل الكرز والخوخ والمشمش)

تحتوي هذه البذور على مركبات يمكن أن تتحول إلى سيانيد بكميات كبيرة عند المضغ أو التكسير. بلع عدد قليل من هذه البذور كاملة غير ضار عادةً، ولكن تجنب مضغها أو تناول كميات كبيرة منها.

بذور التفاح

تحتوي أيضًا على كميات صغيرة من مركبات السيانيد، ولكن بكميات أقل من بذور الفواكه ذات النواة الحجرية، بلع عدد قليل من بذور التفاح كاملة لا يسبب مشاكل عادةً.

احتمالية الاختناق

خاصة بالنسبة للأطفال الصغار، قد تشكل البذور الكبيرة خطر الاختناق إذا لم يتم مضغها جيدًا.

انسداد الأمعاء (نادر جدًا)

في حالات نادرة جدًا، قد يؤدي ابتلاع كميات كبيرة جدًا من البذور إلى انسداد في الأمعاء.

الفوائد

في بعض الحالات، قد يكون لبلع بعض أنواع البذور الصغيرة فوائد طفيفة:

الألياف

بعض البذور تحتوي على الألياف التي يمكن أن تساهم في تحسين عملية الهضم.

المغذيات

بعض البذور الصغيرة (مثل بذور الفراولة والك kiwi) تحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة بكميات صغيرة.

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