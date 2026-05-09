كييف (أ ش أ)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه على دورهم الفعال في الوساطة الدبلوماسية، بعد حصول أوكرانيا على موافقة روسيا لإجراء تبادل للأسرى العسكريين بصيغة "1000 مقابل 1000".

وقال زيلينسكي - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - "اليوم، ضمن إطار العملية التفاوضية التي توسطت فيها الولايات المتحدة، تلقينا موافقة روسيا على إجراء تبادل الأسرى بهذا الشكل. كما يجب أن تتم إقامة نظام هدنة في 9 و10 و11 مايو. أوكرانيا تعمل باستمرار لإعادة شعبها من الأسر الروسي، وقد وجهت فريقنا بالتحضير السريع لكل ما يلزم للتبادل".

واختتم زيلينسكي بالقول: "نتوقع من الولايات المتحدة التأكد من أن الجانب الروسي يلتزم بهذه الاتفاقيات".