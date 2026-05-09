أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 6 إصابات مؤكدة حتى الآن بفيروس هانتا، في تطور أثار اهتمام الأوساط الصحية العالمية، وسط متابعة مستمرة لتطورات الوضع الوبائي، وذلك في خبر عاجل وفقًا لما نقلته سكاي نيوز.

وأوضحت المنظمة أن الجهات الصحية المختصة تواصل عمليات الرصد والتتبع للحالات المصابة، مع تكثيف الإجراءات الوقائية والرقابية للحد من انتشار الفيروس، خاصة في المناطق التي ظهرت بها الإصابات المؤكدة.

ويُعد فيروس هانتا من الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان غالبًا عبر القوارض أو من خلال ملامسة فضلاتها وإفرازاتها، وقد يتسبب في أعراض صحية متفاوتة تبدأ بحمى وإجهاد وآلام عضلية، وقد تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة تتعلق بالجهاز التنفسي.

وتتابع السلطات الصحية الدولية تطورات الموقف بشكل مستمر، مع توجيه نصائح وإرشادات وقائية للمواطنين، تشمل الحفاظ على النظافة العامة وتجنب التعرض المباشر للأماكن الملوثة بالقوارض.