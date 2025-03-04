بعد وعكة حماقي.. إليك علامات الإصابة بفتق جدار المعدة وعلاجه

أول تعليق من محمد حماقي عن حالته الصحية بعد خضوعه

كتبت - آلاء نبيل:

تعرض الفنان محمد حماقي لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، وانتشرت صورة له وهو يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات، مما أثار ضجة وتساؤلات حول سبب نقله وتفاصيل حالته الصحية.

وتبيّن أنه كان مصابًا بفتق في المعدة، مما تطلب تدخّلًا جراحيًا لعلاجه. وفي السطور التالية، يستعرض “مصراوي” أبرز التفاصيل الخاصة بفتق المعدة، وفقًا لما ذكره موقعي Mayo Clinic وCleveland Clinic.

أعراضه

1- حرقة المعدة: إحساس حارق في الصدر، غالبًا ما يزداد سوءًا بعد تناول الطعام أو في الليل.

2- ارتجاع المريء: عودة حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب مذاقًا مرًا أو حامضًا في الفم.

3- صعوبة البلع: يشعر الشخص بأن الطعام عالق في الحلق أو الصدر.

4- ألم في الصدر أو البطن: قد يكون خفيفًا لكنه يزداد سوءًا عند الاستلقاء أو الانحناء.

5- الشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

6- ضيق التنفس: يحدث غالبًا بسبب ضغط المعدة على الرئتين.

7- التجشؤ المتكرر: خروج الهواء من المعدة عبر الفم.

أسبابه

• ضعف الحجاب الحاجز: يحدث عادةً بسبب عوامل وراثية، التعرض لإصابة، أو التقدم في السن.

• زيادة الضغط في البطن: يمكن أن يحدث بسبب السمنة، الحمل، الإمساك المزمن، أو السعال المزمن.

علاجه

يعتمد علاج فتق المعدة على شدة الأعراض. في معظم الحالات، لا يكون العلاج ضروريًا، لكن قد يوصي الطبيب بتغييرات في نمط الحياة لتخفيف الأعراض، ومنها:

1- فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

2- تجنب الأطعمة التي تثير حرقة المعدة، مثل الأطعمة الدهنية، الحمضية، والحارة.

3- تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من وجبات كبيرة.

4- تجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة.

5- رفع رأس السرير أثناء النوم.

6- تناول الأدوية التي تساعد في تخفيف حرقة المعدة وارتجاع الحمض.

متى يحتاج المريض إلى تدخل جراحي؟

تكون الجراحة ضرورية في الحالات الشديدة التي تعاني من أعراض حادة، أو إذا لم تنجح العلاجات وتغيير نمط الحياة في السيطرة عليها. وتتضمن الجراحة عادةً سحب المعدة إلى أسفل البطن وإصلاح الحجاب الحاجز.

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