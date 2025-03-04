ما تأثير تناول "المنشطات" على صحة الرياضيين؟

المنشطات الابتنائية الأندروجينية (AAS)، وهي مواد كيميائية شائعة الاستخدام بين الرياضيين لتعزيز الأداء البدني وزيادة الكتلة العضلية، دون وعي منهم بمدى خطورتها على الصحة.

في هذا الصدد، أجرى باحثون دنماركيون دراسة جديدة شملت تحليل بيانات 1189 رجلاً تم معاقبتهم بسبب استخدام المنشطات الابتنائية في مراكز اللياقة البدنية الدنماركية خلال الفترة من 2006 إلى 2018.

وقام الباحثون بمقارنة هذه المجموعة بـ 59450 رجلاً من عامة السكان الدنماركيين، مع مراعاة عوامل العمر والجنس في كلا المجموعتين.

ركزت الدراسة التي نُشرت في مجلة "Circulation"، وهي مجلة علمية متخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية على قياس معدلات الإصابة بمجموعة من المشكلات القلبية الخطيرة، مثل احتشاء عضلة القلب الحاد، والانسداد الوريدي الخثاري، والسكتة الدماغية الإقفارية، وعدم انتظام ضربات القلب، واعتلال عضلة القلب، وفشل القلب، والسكتة القلبية،ة وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

كشفت نتائج الدراسة عن وجود علاقة وثيقة بين استخدام المنشطات الابتنائية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فقد تبين أن مستخدمي المنشطات الابتنائية كانوا أكثر عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب الحاد بمعدل 3 مرات مقارنة بعامة السكان، كما زاد احتمال خضوعهم لعمليات التدخل التاجي عن طريق الجلد أو الشريان التاجي.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن مستخدمي المنشطات الابتنائية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالانسداد الوريدي الخثاري، واضطرابات ضربات القلب، وفشل القلب، وسجلت أعلى زيادة في معدلات الإصابة باعتلال عضلة القلب.

اقرأ أيضا:

هل الاستحمام بالماء الساخن خطر في الشتاء؟.. نصائح لتجنب الأضرار

احترس.. طقطقة الرقبة تصيبك بـ قاتل صامت فورا

سيدة تكشف إصابة طفلتها بسرطان الدماغ بعد عرض شائع.. لن تتوقعه

مشروبات طبيعية لتنقية الجسم من السموم.. منها الكركم

تحذير لمرضى السكري.. علامات تنذر بهبوط الدورة الدموية