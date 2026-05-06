تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل حاول التسلل إلى كلية الزراعة بجامعة القاهرة بغرض السرقة، وذلك عقب تلقي بلاغ يفيد بمحاولة اقتحام المبنى، حيث جرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ لرجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بمحاولة شخص التسلل إلى مبنى كلية الزراعة بدافع السرقة.

اعترافات المتهم بمحاولة سرقة كلية الزراعة بالجيزة

على الفور انتقلت قوات المباحث إلى محل الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل وله سوابق جنائية في عدة قضايا، وبمواجهته اعترف بمحاولة التسلل إلى المكان بغرض السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

