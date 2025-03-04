كيف يؤثر الصيام المتقطع على صحة القلب؟

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "Life Metabolism" عن تأثير إيجابي للصيام المتقطع على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث وجد الباحثون أن هذا النمط الغذائي يسهم في تقليل تنشيط الصفائح الدموية، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

آلية التأثير الإيجابي للصيام المتقطع

تتعدد عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن أبرزها تصلب الشرايين وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة نسبة الجلوكوز، وتجتمع هذه العوامل في زيادة تجمع الصفائح الدموية، ما يرفع من خطر الإصابة بتجلط الشرايين وأمراض القلب.

وقد أظهرت الدراسة أن الصيام المتقطع، الذي يتضمن تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 60% ليومين في الأسبوع أو في أيام متبادلة، يقلل تنشيط الصفائح الدموية وتكوين الجلطات، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".

تفاصيل الدراسة ونتائجها

شملت الدراسة مرضى يعانون من أمراض الشرايين التاجية ويتناولون الأسبرين، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة الصيام المتقطع ومجموعة التغذية الحرة.

وطلب الباحثون من مجموعة الصيام المتقطع الصيام كل يومين وتناول الطعام بحرية في الأيام الأخرى.

وقد أظهرت النتائج أن الصيام المتقطع قلل من تنشيط الصفائح الدموية وتكوين الجلطات في كل من البشر والفئران، كما كشفت عن وجود مستويات عالية من مركبي orotate وIPA في مجموعة الصيام المتقطع، وهما مركبان يثبطان تنشيط الصفائح الدموية ويقللان من وقت تكوين الثرومبين، وهو بروتين له نشاط خثري قوي.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن الصيام المتقطع زاد من مستويات بكتيريا Clostridium sporogenes في الأمعاء، وهي البكتيريا المسؤولة عن إنتاج IPA.

وقد أظهرت الفئران التي عولجت بهذه البكتيريا مستويات أعلى من IPA في الجهاز الهضمي والبلازما والصفائح الدموية، ما أدى إلى انخفاض تجمع الصفائح الدموية وإبطاء تكوين الجلطات.

تأثير IPA على الصفائح الدموية

يرتبط IPA بمستقبلات PXR في الصفائح الدموية، ما يثبط مسارات تنشيط الصفائح الدموية، مثل مسار Src/Lyn/Syk الذي يمنع تكوين الجلطات.

اقرأ أيضا:

هل الاستحمام بالماء الساخن خطر في الشتاء؟.. نصائح لتجنب الأضرار

احترس.. طقطقة الرقبة تصيبك بـ قاتل صامت فورا

سيدة تكشف إصابة طفلتها بسرطان الدماغ بعد عرض شائع.. لن تتوقعه

مشروبات طبيعية لتنقية الجسم من السموم.. منها الكركم

تحذير لمرضى السكري.. علامات تنذر بهبوط الدورة الدموية