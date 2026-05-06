قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة)، اليوم الأربعا، تأجيل نظر الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرار حجب لعبة "روبلوكس" داخل مصر، لجلسة 21 يونيو المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.

نظر دعوى إلغاء حجب روبلوكس أمام القضاء الإداري

وأقام الدعوى الدكتور هاني سامح، المحامي، طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير بحجب المنصة داخل البلاد، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه وما يترتب عليه من آثار، أبرزها رفع الحجب وإزالة نتائجه.

واستندت الدعوى إلى أن قرار الحجب يخالف المادة 57 من الدستور، التي تكفل حماية وسائل الاتصال العامة وتحظر تعطيلها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، مؤكدة أن المنصات الرقمية أصبحت جزءًا من منظومة الاتصال الحديثة.

طعن قانوني على قرار حجب المنصة داخل مصر

كما أشارت إلى أن القرار يمس حرية التعبير وتداول المعلومات والإبداع الرقمي المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور، إضافة إلى دوره في التأثير على الابتكار وتنمية مهارات الشباب.

وأكدت الدعوى أن الحجب في القانون المصري يُعد إجراءً استثنائيًا وفقًا للمادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ويجب أن يستند إلى أدلة على جرائم محددة وبقرار قضائي مسبب.

وانتقدت الدعوى عدم بيان الجريمة أو السند القانوني أو نطاق الحجب ومدته، معتبرة ذلك قصورًا في التسبيب يعيب القرار.

كما شددت على مبدأ التناسب، موضحة أن المخاطر المحتملة لا تستدعي الحجب الكامل، بل يمكن التعامل معها بوسائل رقابية أقل تقييدًا.

طبيعة منصة روبلوكس

وأوضحت الدعوى أن منصة "Roblox" ليست مجرد لعبة، بل بيئة رقمية تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء ألعاب وتجارب افتراضية عبر "Roblox Studio"، بما يجمع بين الترفيه وتنمية مهارات البرمجة والتصميم وصناعة المحتوى الرقمي.

اقرأ أيضًا:

عايز يتجوزها.. الداخلية تكشف حقيقة مطاردة أجنبي لسيدة وترويعها في القاهرة

حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي

من علاقة سرية إلى دماء على السرير.. كيف خططت إيمان لقتل زوجها بمساعدة طليقها؟