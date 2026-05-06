الصحة تكشف تفاصيل مجانية أول ولادة طبيعية بالمستشفيات الحكومية

كتب : أحمد جمعة

04:37 م 06/05/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة "ولادة آمنة بلا أعباء" تأتي في إطار حرص الدولة على دعم صحة الأم والطفل، وتقديم رسالة واضحة بأن صحة الأم والطفل تمثل أولوية قصوى على المستويين الوطني والدولي.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وافق على إتاحة إجراء الولادة الطبيعية بشكل مجاني داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابعة للوزارة، ضمن حزمة متكاملة من الخدمات الطبية المقدمة للمرأة المصرية، خاصة في المناطق الأولى بالرعاية، بما يضمن تعزيز جودة الرعاية الصحية وتقليل المضاعفات المرتبطة بالعمليات القيصرية غير المبررة.

وأشار في منشور رسمي، إلى أن القرار يشمل رفع كفاءة الاستعداد داخل المستشفيات وتجهيزها لاستقبال جميع الحالات، مع توفير رعاية صحية آمنة ومتكاملة للأمهات خلال فترة الحمل والولادة.

ودعا "عبدالغفار" جميع السيدات الحوامل إلى الاستفادة من هذه الخدمات المجانية التي تهدف في المقام الأول إلى حماية صحة الأم والمولود وضمان ولادة آمنة للمجتمع.

