علامات تكشف فساد الرنجة والفسيخ.. احذرها قبل تناوله

كتبت- آلاء نبيل:

الرنجة والفسيخ من الأطعمة الشعبية التي يتم تناولها في العديد من المناسبات، لكن يجب الانتباه إلى علامات فسادها لتجنب المخاطر الصحية.

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، كافة التفاصيل التي يجب مراقبتها قبل تناول الأسماك المملحة، وتحديدا الفسيخ والرنجة.

وأوضح القيعي، في تصريح خاص لمصراوي، علامات فساد الرنجة والفسيخ، وتشمل ما يلي :

1- الرائحة الكريهة:

يجب أن تكون رائحة الرنجة والفسيخ مقبولة، وإذا كانت الرائحة كريهة أو نفاذة بشكل غير طبيعي، فهذا يشير إلى فسادها.

2- الملمس اللزج أو الطري:

يجب أن يكون لحم الرنجة والفسيخ متماسكًا، وإذا كان الملمس لزجًا أو طريًا جدًا، فهذا يدل على فسادها.

3- تغير اللون:

يجب أن يكون لون الرنجة والفسيخ طبيعيًا، وإذا كان اللون متغيرًا أو به بقع غريبة، فهذا يشير إلى فسادها.

4- الانتفاخ:

إذا كانت الرنجة أو الفسيخ منتفخة، فقد يكون السبب تكون غازات نتيجة نشاط البكتيريا، ما يشير إلى فسادها.

5- الطعم المر أو الحامض:

إذا كان طعم الرنجة والفسيخ مرًا أو حامضًا، فهذا يشير إلى فسادها.

و أوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الرنجة والفسيخ الفاسد، يؤثر سلبًا على الصحة، ويزيد من خطر التسمم الغذائي، والذي يظهر في صورة قيء وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، أو الإصابة باضطرابات معوية حادة، مثل الإسهال والغثيان والقيء.

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