مقتل أحد أفراد طاقم ناقلتي نفط استُهدفتا بهجوم قبالة العراق



وكالات

أعلنت السلطات العراقية فجر اليوم الخميس، مقتل أحد أفراد طاقم إحدى ناقلتَي نفط استُهدفتا بهجوم قبالة العراق لم يحدد نوعه بعد، مؤكدة أن البحث مستمرّ عن مفقودين.

وتحدّث مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي لقناة العراقية الإخبارية الرسمية عن: "وفاة أحد أفراد طاقم ناقلة النفط الكبيرة التي تم استهدافها"، مشيرا إلى أنه لم نعرف حتى الآن طبيعة الانفجار الذي حدث في الناقلتين.

وأكّد إنقاذ 38 شخصا أحياء فيما البحث جار عن المفقودين.

وبثت القناة مشاهد لسفينة في البحر تتصاعد منها كرات نارية وأعمدة دخان.

ولفت الفرطوسي إلى أن الموانئ النفطية توقفت تماما، بينما الموانئ التجارية لا تزال تعمل، إذ توجد سفن في منطقة الانتظار، وتستمر عمليات الشحن والتفريغ في الميناءين الشمالي والجنوبي لأم قصر.

قال رئيس خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية سعد معن لوكالة الأنباء العراقية إن الناقلتَين تعرّضتا إلى عمل تخريبي وجبان.

ونوّه إلى إرساء 6 سفن لإنقاذ الطواقم، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهدا كي لا تكون طرفا في الحرب وأن هذا الاستهداف يعد تجاوزا على السيادة العراقية.

وأوضحت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" التابعة للحكومة الاتحادية، أن ناقلتَي SAFESEA VISHNU التي ترفع علم جزر مارشال والمؤجرة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة معها، والناقلة ZEFYROS التي ترفع علم مالطا والمحملة بمنتوج المكثفات من شركة غاز البصرة، تعرّضتا لهجوم أثناء تواجدهما في منطقة التحميل الجانبي داخل المياه الإقليمية العراقية.

وأشارت إلى أن الناقلة ZEFYROS كانت بصدد التوجه لدخول ميناء خور الزبير صباح هذا اليوم الموافق 12/3/2026، لغرض تحميل شحنة إضافية من منتوج النفثا بكمية تبلغ 30 ألف طن، وذلك بعد الانتهاء من عملية التحميل الجانبي وتفريغ الكمية السابقة مع الناقلة المذكورة.

ويأتي الهجوم فيما حذرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد من أن إيران وفصائل عراقية مسلحة موالية لها قد تكون بصدد التخطيط لاستهداف منشآت أمريكية للطاقة في العراق، على وقع استمرار الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير.

وقال أحد العاملين في ميناء البصرة النفطي، إنه ليس معروفا ما إذا كان تم استهداف الناقلتَين بمسيرات أو زوارق مفخخة.

وبعدما أوردت وسائل إعلام أمريكية عدة أن إيران باشرت زرع ألغام في مضيق هرمز أو بصدد القيام بذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لا تقارير لديه تفيد بحدوث ذلك.

لكنه أورد بعدها أنه إذا كانت طهران قد فعلت ذلك، فعليها أن تزيل فورا أجهزة التفجير العائمة.

وأعلن ترامب، أن الولايات المتحدة دمّرت 28 سفينة حتى الآن قال إنها كانت تعتزم زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.

ودعت وزارة النفط العراقية الخميس جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل على تحييد الممرات البحرية والبنى التحتية للطاقة عن دائرة الصراع، بما يؤمن سوق الطاقة ويحفظ استقرار الاقتصاد الاقليمي والعالمي، وفقا للغد.