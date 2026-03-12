

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أنه ضرب 10 أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، من بينها مقرات استخباراتية ومراكز قيادة.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "استهدفنا 10 مبانٍ لحزب الله في الضاحية الجنوبية تضم مقر استخبارات، ومقرا لوحدة الرضوان، ومراكز قيادة خلال 30 دقيقة".

وأضاف أنه استهدف عشرات منصات الإطلاق إضافة إلى مواقع استخباراتية وقيادية في الضاحية الجنوبية، مؤكدا مقتل العشرات من عناصر حزب الله.

أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية فجر الخميس على منطقة الرملة البيضاء الواقعة عند الواجهة البحرية لبيروت.

كان مئات النازحين قد اتخذوا من شاطئ الرملة البيضاء المتاخم لضاحية بيروت الجنوبية ملاذا لهم بعد تلقيهم انذارات إسرائيلية بإخلاء منازلهم في الضاحية وجنوب لبنان.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن حزب الله ارتكب خطأ فادحا بجرّ لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل، ويجب عليه وقف هجماته "فورا".

وأكد ماكرون أنه على إسرائيل أن تتخلى عن أي هجوم بري في لبنان، مؤكدا أنه أجرى محادثات مع الرئيسين السوري أحمد الشرع واللبناني الرئيس اللبناني جوزيف عون.

وأشار إلى أن الرئيس الشرع يدعم جهود السلطات اللبنانية لاستعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها.

واختتم قائلا: "إن التنسيق الذي بدأته القيادتان اللبنانية والسورية أمر مهم، وسنواصل دعمه"، وفقا لسكاي نيوز.