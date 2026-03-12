

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، إذ أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد.

ودوت صافرات الإنذار، قبل قليل، في أرجاء تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل والسهل الساحلي الجنوبي وحيفا شمالا.

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في معظم أرجاء تل أبيب، إذ تم تفعيل منظومة الدفاعات الجوية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أنه ضرب 10 أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، من بينها مقرات استخباراتية ومراكز قيادة.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "استهدفنا 10 مبانٍ لحزب الله في الضاحية الجنوبية تضم مقر استخبارات، ومقرا لوحدة الرضوان، ومراكز قيادة خلال 30 دقيقة".